Mar de Regil acusa estafa en un salón de belleza

Mar de Regil, influencer y modelo mexicana, quien se ha visto envuelta en múltiples polémicas por sus historias narradas en redes sociales y algunas actitudes que la han puesto en el ojo público, se encuentra denunciando una estafa de la que fue víctima en un salón de belleza.

Tras hacer pública la historia de lo que vivió al cortarse el cabello en una estética, sus seguidores no dudaron en defender la postura de la también modelo, confirmando lo que ella decía, dejando entrever que fue un abuso lo que la joven vivió por parte del lugar.

En el video se puede ver que Mar reconoció la situación y que no supo cómo manejarla, terminando por aceptar pagar la cifra que le estaban cobrando, a pesar de no entender las razones por la que lo hicieron, sin embargo, decidió no crear foco en el momento, evitando el drama que eso pudiera generar.

¿Qué dijo la influencer?

A través de su cuenta oficial de TikTok, la hija de la actriz, Bárbara de Regil, explicó que todo inició por asistir a un salón de belleza al que nunca había asistido, pero ella requería el servicio, por lo que se vio orillada a entrar sin saber lo que se vendría más adelante.

La influencer se dirigió a pedir informes para los cortes de cabello de dama, en ese momento le indicaron que podía ser atendida por dos opciones, la primera era una persona que recién estaba iniciando su carrera en la estética quien cobraba 650 pesos, mientras que la segunda era una profesional, con ella debía pagar 750 pesos.

La joven escogió la primera opción, ya que según ella sólo requería un despunte y no un corte de cabello, por lo que no se necesitaba un gran trabajo en ella, considerando que no era indispensable gran experiencia en el área para quitarle las puntas.

Mar de Regil es estafada

En ese momento le dijeron que no había nadie que la atendiera de la opción que había escogido, por lo que terminó optando por escoger un profesonal y pagar los 750 pesos, procediendo a dar inicio al servicio.

La técnica que usaron le pareció extraña, en un principio le plancharon el cabello, después procedieron a contárselo, finalmente le humedecieron la melena y se la secaron. Tras terminar, le cobraron mil 500 pesos, los cuales no tenía contemplados porque iba a pagar 750 pesos, tal y como se había acordado en un inicio.

La influencer cuestionó si el cobro extra se debía a que le habían secado el cabello, sin embargo, nunca supo las verdaderas causas, por lo que acabó por pagar 750 pesos extras. Esta historia hizo enojar a los seguidores de la joven, quienes comenzaron a etiquetar a la Profeco para que visitará el lugar por sus excesivos precios.

