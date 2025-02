PSYCHIC FEVER revive la moda y el estilo con su canción What’s Happenin'

PSYCHIC FEVER from the Exile TRIBE, agrupación japonesa conformada por Weesa, Ryushin, Kokoro, Jimmy, Ren, Ryoga y Tsurugi celebra el lanzamiento de What’s Happenin’, una canción inspirada en la era Y2K que promete traer vibras refrescantes a quienes la escuchen.

De esta manera, PSYCHIC FEVER se acercó a Publimetro para dar detalles exclusivos del proceso creativo de la canción; además, resaltaron el cariño que le tienen a sus fanáticos mexicanos y sentenciaron que esperan pronto visitar el país.

What’s Happenin’ es la prueba de la evolución musical de PSYCHIC FEVER

¿Cómo describirían el estilo de su canción What’s Happenin’ a alguien que nunca la ha escuchado?

Tsurugi: Esta canción está diseñada para evocar el sonido, la moda y las vibras de la era Y2K. Pusimos mucho esfuerzo en el soundtrack para llevar la cultura japonesa a todo el mundo. Me gustaría que la gente disfrute la nostalgia y el sentimiento de la canción mientras vibran con la frase What’s Happenin’.

Wessa: Esta canción está inspirada en la era Y2K, recordando el principio de los 2000s con artistas como Pharrell Williams y los Teriyaki Boyz. Pusimos atención a diversos detalles, incluyendo el vestuario y el tamaño de la pantalla, para traer ese aesthetic a la vida en el video musical.

¿Cómo creen que esta canción refleja su evolución como banda o como individuos?

Ryoga: What’s Happenin’ es una canción producida por JP THE WAVY, nuestra primera colaboración desde Just Like That. Estoy muy feliz de que hayamos podido crear esto juntos después de un año. Como hemos trabajado juntos varias veces, siento que somos capaces de unir más fuerza en este track. Personalmente, tomé el reto de rapear en un ritmo acelerado por primera vez y fui capaz de mostrarle a todos un nuevo lado de mí.

Ren: La canción es un gran paso en nuestro crecimiento. Es como la segunda parte de Just Like That, por lo que la vibra es similar; aún así tiene un sentimiento único. Durante la grabación JP THE WAVY nos dirigió y nos dio consejos, lo que me ayudó a explorar y refinar mi tono vocal y llevar más lejos mi estilo de canto.

¿Cuál es el proceso creativo cuando están trabajando en nuevas canciones o videos musicales?

Jimmy: Para esta nueva canción, alineamos el concepto y la letra de nuestra marca antes de grabar. Para el video musical, tuvimos una discusión con el director sobre cómo capturar mejor nuestra individualidad en la pantalla. Cada uno de los miembros tomó el rol que acordamos durante la grabación. En cuanto a la coreografía, refinamos cada uno de los pequeños detalles antes de grabar para garantizar nuestro mejor performance.

Ryushin: Primero grabamos la canción, después nos aprendimos y practicamos la coreografía. Luego de eso, filmamos el video. Como el concepto cambia todo el tiempo, el proceso de grabación y la coreografía estaba enfocada en cada proyecto. Practicamos mucho para dar el mejor performance posible.

¿Hay algo en específico que les gustaría que sus fans se llevaran de su música?

Kokoro: Espero que nuestra música sea una fuente de confort y apoyo, que cuando se enfrenten a dificultades o a la incertidumbre de la vida diaria, les sirva para experimentar la felicidad o si necesitan una recarga de motivación.

Weesa: Cada uno es libre de interpretar y sentir la música a su manera. Aún así el amor, los sueños y la felicidad son el mensaje que valoramos en esta canción.

¿De dónde sacan la inspiración para su estilo al vestir y su música?

Jimmy: Me encanta el estilo de moda skate con una vibra clásica. Usualmente obtengo inspiración de revistas y de la gente que veo en la calle o en tiendas. Para la música, no escucho R&B o Hip-hop, exploro una gran número de géneros como jazz y house e incorporo cualquier cosa que me guste a mi propio estilo.

Ryushin: Amo la moda, así que siempre estoy viendo los outfits de otra gente, en redes sociales o mientras camino por ahí. No tengo un fashion icon específico, pero constantemente estudio estilos de diferentes fuentes. Al igual que para la música, no tengo algún artista del que siga sus pasos, pero escucho canciones del pasado mientras encuentro inspiración para la música de hoy en día, mezclando ambos con mi propio enfoque.

PSYCHIC FEVER, un grupo con grandes metas y que ama a México

¿Qué impresión les gustaría dar a nuevos escuchas?

Tsurugi: Espero que la gente sienta la vibra divertida. Me haría muy feliz que nuestra música levante el ánimo y que haga que el tiempo pase volando porque la estás pasando muy bien. Y que te deje con ganas de conocer más sobre nosotros.

Kokoro: Espero que la gente sienta la química que viene de la personalidad única de cada uno de los miembros. A través de la música y de los performances quiero crear un sentimiento de emoción que los haga querer escucharnos una y otra vez.

¿Qué puede esperar la gente cuando los ve en vivo?

Ryoga: Nuestros shows en vivo ofrecen muchas maneras de disfrutar la experiencia. Puedes cantar y bailar junto a nosotros, o simplemente acompañarnos a tu propio ritmo. Me gustaría que quienes asistan a nuestros conciertos se sientan bien. También preparamos sonidos exclusivos que solo se pueden escuchar en nuestros shows en vivo. Si sienten curiosidad, sería genial que vinieran a vernos en vivo.

Weesa: Ponemos una gran cantidad de esfuerzo en nuestras presentaciones en vivo, porque no queremos que nadie se vaya con remordimientos. Durante nuestra gira por Estados Unidos arreglamos las luces y diseñamos los efectos del escenario para que hicieran match con cada canción y crear una experiencia única.

¿Cuál es su meta más importante como banda?

Ren: Queremos compartir nuestra música con gente alrededor de todo el mundo, inspirando sueños y dándole a la gente el empujón que necesita. Así como artistas más grandes nos dieron sueños para perseguir, queremos ser quienes transmitan esa inspiración. Deseamos mantenernos al frente, evolucionando como un grupo que se mantiene cool.

Kokoro: Uno de nuestros sueños más grandes es llegar al número uno del Chart Global 200 de Billboard. Queremos que la gente disfrute nuestra música y expanda el círculo del amor, los sueños y la felicidad que compartimos a través de él.

¿Hay algún proyecto futuro del que les gustaría hablar?

Ryoga: En junio el tour EVOLVE de PSYCHIC FEVER en Japón va a iniciar. Queremos que tanta gente como sea posible experimente EVOLVE, un show que represente nuestra evolución luego de obtener una experiencia significativa en Estados Unidos. Si es posible, nos gustaría que nuestros fans alrededor del mundo vinieran a Japón y sean parte del tour. También planeamos llevar el tour a otras partes del mundo, así que esperenlo.

Jimmy: El tour EVOLVE de PSYCHIC FEVER comienza en junio. Estamos planeando llevar esto no solo a través de Japón, sino a todo el mundo, así que nos encantaría tener un concierto cerca de ustedes. Es una oportunidad especial, también espero que los fans puedan experimentar el tour en Japón y otros países. ¡No podemos esperar a verlos ahí!

¿Qué mensaje les gustaría enviarle a sus fans mexicanos?

Tsurugi: Nos gustaría ir a verlos, así que por favor espérenlo. Estamos muy emocionados de conocerlos a todos en México. ¡Cuando nos presentemos en vivo, cantemos y bailemos juntos!.

Ren: Gracias por su apoyo constante. Seguiremos esforzándonos cada día para darle lo mejor de nuestra música y nuestros performances, asegurándonos de que disfruten cada momento. Trataremos de trabajar duro para que algún día podamos presentarnos en México. Por favor sigan apoyándonos, en serio lo apreciamos.

Ryushin: ¡Muchas gracias por apoyarnos siempre! No hemos estado en México aún, pero vemos comentarios de nuestros fans mexicanos en redes sociales y eso nos hace felices. No podemos esperar a conocerlos y presentarnos frente a ustedes. Nuestra meta es verlos lo más pronto posible.