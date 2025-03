Gala Montes ataca a Karime Pindter por ir a la marcha del 8M: “No es solo sacarse la foto”

Parece ser que ya no hay manera de que Gala Montes y Karime Pindter recuperen su amistad, pues la intérprete de ‘Tacara’ lanzó una indirecta a su excompañera en ‘La Casa de los Famosos México’ luego de que subiera una serie de fotografías sobre su asistencia a la marcha del Día Internacional de la Mujer.

Durante su paso por la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, Gala Montes y Karime Pindter se volvieron muy cercanas, tanto así que los televidentes las emparejaron y crearon el ship ‘Garime’. Al salir, las integrantes del Team Mar no descartaron la posibilidad de comenzar un romance.

No obstante, diversos escándalos terminaron por mermar su relación, de tal manera que incluso Gala arremetió contra Karime y la acusó de robarle oportunidades laborales, lo que generó todo un debate en redes sociales, ya que ambas cuentan con un numeroso y comprometido club de fans.

Gala Montes lanza indirecta a Karime Pindter por subir fotos de su asistencia a la marcha del 8M

Karime Pindter compartió una serie de fotos de ella a lado de otras mujeres durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, mismas que acompañó con una reflexión: “Les quiero contar que hoy fue mi primera marcha del Día de la Mujer. Jamás imaginé que se podía sentir tanto amor y energía que para muchas es muy difícil. Mi enseñanza más grande el día de hoy es no dejar que nuestro privilegio nos ciegue, mi corazón está con todas y sus respectivas luchas, las admiro a todas y cada una. Juntas somos más fuertes”.

Por su lado, Gala Montes se dirigió a su cuenta oficial de X para lanzar un comentario, que aunque no mencionó el nombre de para quién iba dirigido, todo apunta a que fue para Karime: “Y qué padre la gente que va a la marcha a apoyar y a ponerse blusa morada y su pañuelo, pero el chiste no es solo ir a sacarse la foto, porque el día que violentaron una mujer en sus narices, no hicieron nada”.

Esto debido a que durante un encontronazo entre Gala Montes y Adrián Marcelo, Karime Pindter no hizo nada al respecto y simplemente se quedó callada; no obstante, después le demostró apoyo a su amiga y abordaron el tema.