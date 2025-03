¿Hermano de Daniel Bisogno ocupará el lugar de Nicola Porcella en ‘Hoy’? Avivan los rumores

Con su salida del elenco de ‘Al Extremo’, el hermano de Daniel Bisogno generó especulaciones acerca de su futuro en la industria del entretenimiento. De esta manera, una famosa cuenta de X sugirió que Alex B podría tomar el lugar que Nicola Porcella dejó vació en ‘Hoy’.

Alex Bisogno tuvo que dejar su participación en ‘Al Extremo’, por lo que recurrió a su cuenta de Instagram para despedirse de los televidentes: “Seguro viene lo mejor de todo, así sin los sueños en nuestra querida empresa y la gente que hemos forjado nuestra vida y carrera, siendo la materia prima que la gente identifica y ha hecho suya a través de los años, sabe la familia tan unida que somos porque TV Azteca es la mejor empresa del mundo”.

Después de la muerte de Daniel Bisogno, mucho se especuló sobre quién podría tomar su puesto en ‘Ventaneando’, no obstante, Pati Chapoy negó la unión de otro conductor al elenco: “Daniel es insustituible. No va a haber comparación con nadie, estamos completos”. Y respondió con un “no” rotundo cuando fue cuestionada acerca de la participación de Alex B en la producción de TV Azteca.

¿Alex B se unirá a ‘Hoy’?

A pocos meses de haber ingresado a ‘Hoy’ como conductor oficial, Nicola Porcella dio la noticia de su salida del programa. Fue así que el peruano le dijo adiós a su público en una transmisión reciente del matutino, en la que destacó su tristeza, pues había encontrado un lugar estable para hacer lo que le apasiona.

“Ya estoy triste, ahora sí me dio pena. Es bien difícil encontrar un lugar de trabajo en donde te sientas tan cómodo y que vengas a trabajar feliz. Yo que no era de levantarme temprano, ahora me levanto siempre temprano y digo: con qué cosa nueva saldré hoy”, mencionó.

Fue así que la cuenta de X ‘La Tía Sandra’, reconocida por compartir información acerca del mundo de la farándula, abordó el tema de la salida de Nicola de la producción de Televisa y abrió la posibilidad de que Alex Bisogno tome su lugar en ‘Hoy’ con el cuestionamiento: “¿Será que entra el hermano de Bisogno en su lugar?"