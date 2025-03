Nagibe Abbud, excompañera de Imelda Tuñón, presenta pruebas en su contra

Maribel Guardia interpuso una demanda contra Imelda Tuñón, exesposa de su hijo, el fallecido cantante Julián Figueroa, por supuesta violencia familiar y abuso de sustancias ilícitas, lo que la dejaba imposibilitada para cuidar de Juliancito.

El hecho se dio a conocer a finales de enero de 2025, informando que el menor, de siete años, había sido puesto bajo el resguardo de la costarricense mientras se realizaban las investigaciones pertinentes, con el fin de obtener un veredicto final sobre quién de las dos figuras femeninas involucradas terminaría a cargo del infante.

En medio de la polémica, Maribel presentó grabaciones y fotografías como pruebas de lo declarado. Entre los videos filtrados, había uno en el que se observa a la joven madre recogiendo un extraño paquete, el cual había sido dejado por un hombre que parecía estar cuidando de no ser “atrapado”.

Tan solo 38 días después, Imelda sorprendió con una publicación en Instagram en la que dejó ver que había obtenido la custodia legal de José Julián Figueroa. A partir de ese momento, la opinión pública y personas del medio del espectáculo expresaron su sentir sobre lo sucedido.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia

Detienen a supuestos dealers de Imelda Tuñón

El 3 de marzo, según la información difundida por Carlos Jiménez ‘C4’, se dio a conocer que dos supuestos traficantes de drogas habían sido detenidos y estaban involucrados en el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón.

Sin embargo, el arresto no resultó satisfactorio, ya que el 5 de marzo, el mismo periodista especializado en temas policiacos, informó que los dos presuntos culpables fueron puestos en libertad por las autoridades. Además, se filtraron presuntas conversaciones en las que se leía que, cuando comenzó el conflicto y se filtraron las pruebas, deseaban que Tuñón fuera asesinada.

Nagibe Abbud se va contra Imelda Tuñón

La excompañera de la agrupación de K-pop con la que Tuñón colaboraba, Nagibe Abbud se ha posicionado a favor de Maribel Guardia y comprende la preocupación que tiene la costarricense. En una entrevista para TVNotas, la cantante reveló que ha perdido contratos de ocho cifras por culpa de haber sido señalada por la exesposa de Julián, como presunta “dealer”.“La voy a desmentir si sigue así. Actualmente, ya perdí dos contratos con un valor de ocho ceros, ¡porque dijo que yo era dealer! Son mentiras que me afectan. No es algo que me tenga triste, pero las cosas llevan un proceso. El que ríe al último, ríe mejor.”

Tras esta situación, fue señalada de oportunista por el público y, ante las críticas, la artista reveló un comunicado en el que dejó claro que las pruebas contra Imelda Tuñón ya habían sido entregadas a las autoridades, subrayando que su prioridad siempre será velar por los niños y los animales.

“He caminado siempre con la frente en alto, sosteniéndome en hechos, no en discursos vacíos. Mientras algunos inventan historias para quedar bien, yo presento pruebas. Mientras otros manipulan, yo sostengo la verdad. Porque mi propósito nunca ha sido aparentar, sino defender lo que es justo. Y siempre lo será: los niños y los animales merecen una vida digna, libre de abuso y de injusticias.”