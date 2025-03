¿Pati Chapoy no quiere al hermano de Daniel Bisogno? Aviva rumores tras comentarios negativos

Una serie de comentarios que realizó Pati Chapoy respecto a Daniel Bisogno y a su hermano generaron rumores acerca de el tipo de relación que llevan, pues usuarios de internet mencionaron que la conductora de ‘Ventaneando’ no confía en Alex B.

A casi un mes de su fallecimiento, el nombre de Daniel Bisogno continúa sumergido en la polémica, esta vez por la confesión de Pati Chapoy en una transmisión de ‘Ventaneando’, en la que destacó prefería que la exesposa del apodado ‘Muñeco’ fuera la encargada de darle actualizaciones sobre su estado de salud y no su hermano.

Daniel Bisogno Imagen de Instagram: @bisognodaniel

Pati Chapoy regañó a Daniel Bisogno por elegir a su hermano como su vocero

Pati Chapoy explicó en ‘Ventaneando’ que prefería que Cristina Rivapalacio fuera quien le informara sobre el estado de salud de Daniel Bisogno: “La primera vez tuve la fortuna de que la mamá de Michaela me llamó por teléfono y me dijo. Yo estaba fuera de México y le dije: ‘necesito que me estés informando permanentemente qué está sucediendo’”.

Destacó: “Gracias a Cristina me enteré de todo. El asunto es que fue día y día y día gracias a ella, cosa que le molestó mucho a Daniel (...) gracias a Cristina las cosas se resolvieron, pero le molestó”.

Asimismo expresó que no le gustó que eligiera a Alex B como su vocero: “Ya la segunda vez decidió que iba a ser el hermano el vocero, y el hermano peor que Daniel” y aseguró que no compartía información certera”.

“Volví a regañar a Daniel ya que ya estuvo bien y le dije ‘A mí no me vuelvas a hacer eso, yo confío en Cristina. Obviamente Cristina no me volvió a hablar porque seguramente Daniel la regañó”, agregó.

Los comentarios de la líder de ‘Ventaneando’ generaron polémica en redes sociales, donde usuarios no pudieron evitar dar su opinión al respecto en un video de ‘La Tía Sandra’: “Tan no confía en Alex B que no lo invitó a la fiesta que se le organizó a Michaela en ‘Ventaneando’” y “Siento que Alex siempre le tuvo envidia a Daniel y ahora que ya no está, ha lucrado mucho con su muerte”.