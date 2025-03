Leonardo de Lozanne inicia una nueva aventura: “A mis 54, busco cosas que me emocionen”

El cantante, actor y conductor Leonardo de Lozanne da un paso más en su carrera con el lanzamiento de La punta del iceberg, su primer podcast. En este nuevo proyecto, el músico se sumerge en conversaciones profundas sobre los comportamientos, miedos, conflictos y deseos que muchas veces solo percibimos en la superficie.

Acompañado de invitados especiales, Lozanne ofrece un espacio íntimo donde las reflexiones y el diálogo sin filtros son la clave. Con un enfoque auténtico y sin pretensiones, La punta del iceberg invita a los oyentes a cuestionar, sentir y descubrir lo que hay más allá de lo evidente.

Leonardo de Lozanne estrena su podcast: La punta del iceberg (Foto: Liliana Estrada)

¿Cómo surgió la idea de hacer un podcast?

— Es un proyecto que me entusiasma muchísimo y al que quiero darle prioridad. Es una plática entre amigos, honesta, sin máscaras, con el corazón abierto. Compartimos experiencias, momentos difíciles y cómo los hemos superado.

Tienes experiencia en conducción y televisión, pero esto es un formato diferente. ¿Qué tan complicado fue dar este paso?

— La verdad, no fue nada complicado. Entre la tecnología y el buen equipo que hicimos con Convoy, ha sido un proceso muy fluido. Claro, es una responsabilidad y un compromiso, pero lo disfruto mucho. Desde hace años tenía la necesidad de hacer algo que trascienda, que aporte y que deje huella en quienes lo escuchen.

¿Cómo eliges a tus invitados?

— Me gusta invitar a amigos especiales que admiro y que sé que tienen mucho que aportar. Por ejemplo, en un episodio invité a Michelle Rothkin, quien fue baterista de Aleks Syntek y La Gente Normal, pero en realidad su verdadera pasión es la arquitectura. Es un viajero incansable, un conocedor del arte, la meditación y la filosofía. También hay otros invitados que no conozco tanto, pero que me aportan conocimiento.

¿Cuál es el corazón del podcast?

— La idea es que los invitados estén dispuestos a abrir su corazón y hablar con honestidad. No solo queremos entretener, sino también informar e inspirar.

<i>“Aunque suene a albur, no se queden con la puntita del iceberg. Métanse debajo del agua y descubran todo lo que hay. Escuchen La punta del iceberg en Convoy y en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast y YouTube”.</i> — Leonardo de Lozanne

Has sido conductor en distintos formatos, pero este proyecto es distinto. ¿Cómo lo vives?

— Es una experiencia completamente diferente. En la radio tienes que llenar huecos constantemente, pero en el podcast nos damos el tiempo. Es una plática relajada, sin límite de duración. No hay prisa, todo fluye de manera natural, como una conversación entre amigos.

¿Cómo describes el momento en el que estás profesionalmente?

— Me gusta mucho el lugar en el que estoy. Si a mis 25 años me hubieran preguntado cómo me veía a los 54, tal vez habría dicho que muerto, porque en esa época tenía la idea de vivir rápido. Hoy, en cambio, veo la madurez con emoción. Ya no hago concesiones, solo proyectos que realmente me motiven.

¿Qué viene para tu carrera?

— Me encantaría llevar Los Concorde a Europa, parece que lo lograremos pronto. También lanzaré mi álbum solista en mayo, de manera completamente independiente.

“No hago este podcast por fama, sino para aprender” — Leo de Lozanne

— Después de tantos años en la música y la televisión, ¿cómo manejas la fama ahora?

— Busco más experiencias que logros. No tengo nada que demostrar ni me interesa quedar bien con nadie. Hago este podcast para aprender. No estoy en el micrófono para decirle a la gente qué hacer, sino para compartir lo que he vivido y aprender de mis invitados.

¿Dónde ver y escuchar La punta del iceberg?

