Tool apostó por la conexión real y libre de celulares en su concierto en Guadalajara

Después de más de una década de ausencia, la emblemática banda de metal progresivo, Tool, regresó a México con una serie de conciertos inolvidables.

Su gira comenzó el 12 de marzo de 2025 en el Estadio Mobil Super de Monterrey, seguida de una presentación el 15 de marzo en la Explanada del Estadio Azteca en la Ciudad de México. Finalmente, el 18 de marzo, Tool cerró su gira mexicana con un show en Calle 2 de Guadalajara, marcando su primera presentación en esta ciudad.

Tool hace concierto libre de celulares en Guadalajara (Foto: Antonio Rubio /Nación Imago)

La importancia de este regreso no solo radicó en la larga espera de los fans mexicanos, sino también en la calidad y magnitud de los conciertos.

A diferencia de otras presentaciones en Latinoamérica, donde la banda formó parte de festivales como Lollapalooza y Estéreo Picnic, en México ofrecieron conciertos en solitario. Esto les permitió desplegar una producción completa y un setlist más extenso, brindando a los asistentes una experiencia completamente inmersiva.

Durante su show en Guadalajara, la banda ofreció una experiencia multisensorial en la que la música oscura y experimental de Tool se combinó con efectos visuales. La banda interpretó un repertorio que abarcó desde sus clásicos hasta sus composiciones más recientes, ofreciendo un recorrido sonoro por su evolución musical.

Maynard James Keenan (vocalista), Adam Jones (guitarra), Danny Carey (batería) y Justin Chancellor (bajo), se plantaron en el escenario para tocar Fear inoculum, Jambi, Rosetta stoned, Pneuma, Schism, Invincible, Vicarious, entre otras.

Tool hace concierto libre de celulares en Guadalajara (Foto: Antonio Rubio /Nación Imago)

Tool dice no a las cámaras

La agrupación no solo hizo un viaje musical al pasado, sino a aquellos conciertos libres de celulares.

Aunque se prohibió el uso de cámaras que incluyó celulares, algunos tomaron el riesgo y lo sacaron para grabar algunas partes del show.

Tool prohibió el uso de cámaras y celulares en sus conciertos (Foto: Cortesía)

Invitados de lujo y momentos inesperados

La presencia de invitados especiales como The Cult y Seven Hours After Violet añadió un valor adicional a los conciertos. The Cult, banda británica icónica del hard rock, y Seven Hours After Violet, el proyecto alterno de Shavo Odadjian de System Of A Down, enriquecieron aún más la experiencia de los asistentes.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en Guadalajara, cuando el vocalista de The Cult notó la respuesta tímida del público tapatío. Con humor, bromeó diciendo que no era Freddie Mercury para que hicieran un potente coro, desatando finalmente una eufórica respuesta de los fans.

Tool hace concierto libre de celulares en Guadalajara (Foto: Antonio Rubio /Nación Imago)

