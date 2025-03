Adrián Marcelo explota y responde a críticas por entrevista con la mamá de Gala Montes

Tras el escándalo por la entrevista que Adrián Marcelo le realizó a Crista Montes, un sinfín de comentarios negativos han surgido en redes, razón por la que el regiomontano no aguantó más y se fue en contra de sus detractores con una publicación en su cuenta oficial de X, hecho que sus seguidores festejaron.

A pesar de la enemistad que existe entre Gala Montes y Adrián Marcelo, la madre de la actriz aceptó ser entrevistada por el youtuber, hecho que generó una gran cantidad de críticas. Por su lado, Crista Montes compartió una fotografía de los dos y en la descripción aseguró que Adrián Marcelo es un caballero, sin importarle que durante el paso de su hija por LCDLFM, protagonizó varios encontronazos con el creador de contenido.

“Con una mamá así mejor nadota, por algo no le hablan sus hijas”, “Por eso su hija la sacó de su vida”, “Qué horror que por unos minutos de fama le haga esto a su hija”, “Ahora entiendo a las chicas Montes, mejor huérfanas”, “Anciana hambreada, por unos pesos acaba de perder a su familia para siempre” y “Luego no ande llorando que sus hijas no la quieren y no la ayudan”, fueron algunos de los comentarios que internautas le dejaron a la mamá de Gala.

Adrián Marcelo no se queda callado ante las críticas

La madre de Gala Montes no fue la única que recibió ataques, sino que Adrián Marcelo también se convirtió en blanco de críticas, de tal manera que una usuaria de X le dejó el comentario: “Y luego te preguntas por qué Dios no te da hijos. Deja de lastimar y haz el bien para que puedas ganarte esa bendición”.

El exhabitante de LCDLFM no se quedó callado, pues le respondió: “Si me va a dar una hija tan fea como la tuya prefiero quedarme en donde estoy”.

Seguidores de Adrián Marcelo celebraron su defensa, aunque algunos otros no estuvieron de acuerdo con que se metiera con el físico de una niña.