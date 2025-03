Mamá de Gala Montes asegura que Adrián Marcelo es “un caballero” y la tunden en redes

La madre de Gala Montes aceptó la oferta de Adrián Marcelo, de tal manera que fue entrevistada por el youtuber a cambio de una exorbitante cantidad de dinero. Todo esto a pesar de los malos tratos que la intérprete de ‘Tacara’ recibió de parte del regiomontano, a quien Crista Montes describió como un “caballero”, hecho que le mereció un sinfín de críticas en redes sociales.

Hace unos días, a través de una publicación en X, Adrián Marcelo invitó a Crista Montes a una entrevista, por la que a cambio recibiría 350 mil pesos. A pesar de los encontronazos y constantes críticas que hace el exhabitante de LCDLFM a Gala Montes, la señora aceptó.

Fue la periodista Joanna Vega-Biestro la encargada de filtrar una fotografía de Crista Montes en el estudio a lado de Adrián Marcelo, a la que le colocó como descripción: “El hambre es canija”. De esta manera, la madre de Gala Montes respondió con un video arremetiendo en contra de la conductora de ‘Sale el Sol’.

Mamá de Gala Montes habla maravillas de Adrián Marcelo

Por medio de una publicación en Instagram, Crista Montes expresó su asombro ante la caballerosidad de Adrián Marcelo, quien durante su paso por LCDLFM se gastó en insultos para Gala, pues cabe destacar que una fuerte pelea entre ambos orilló al regiomontano a dejar el reality y el escándalo fue tal que diversas marcas retiraron su patrocinio.

“No cabe duda que me llevo una sorpresa, el Sr. Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. El Sr. es un caballero, él y su equipo me trataron súper bien. Maravilloso anfitrión. Sabe reconocer sus errores y mil cosas más. Gracias, me llevo un gran sabor de boca”, escribió Crista en la descripción de una foto en la que aparece con el creador de contenido.

Esto suscitó un sinfín de comentarios como: “Con una mamá así mejor nadota, por algo no le hablan sus hijas”, “Por eso su hija la sacó de su vida”, “Qué horror que por unos minutos de fama le haga esto a su hija”, “Ahora entiendo a las chicas Montes, mejor huérfanas”, “Anciana hambreada, por unos pesos acaba de perder a su familia para siempre” y “Luego no ande llorando que sus hijas no la quieren y no la ayudan”.