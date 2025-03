BEOMGYU de TOMORROW X TOGETHER debuta como solista con el mixtape ‘Panic’; ¿Cuándo sale?

BEOMGYU, miembro de TOMORROW X TOGETHER, una de las agrupaciones de k-pop más populares de los últimos años está a punto de lanzar su primer mixtape como solista, escrito por él mismo. A través de ‘Panic’ el idol surcoreano de 24 años captura su vulnerabilidad y sus introspectivas emociones.

En medio del creciente éxito de TXT y su próxima presentación en México en el festival Axe Ceremonia, BEOMGYU anunció su siguiente movimiento: un mixtape como solista llamado ‘Panic’. De esta manera, el 23 de marzo compartió un emotivo mensaje a través de su plataforma de Weverse:

“Creo que más personas de las que creemos pasan cada día sintiéndose perdidas, como si estuvieran caminando por un túnel largo e incierto. También he tenido días en los que la oscuridad me ha abrumado, y durante esos momentos, he encontrado consuelo en la música que amo. Así como la música me dio fuerza, espero que mi voz y mis historias puedan consolar a otros. Espero de verdad que esta canción les llegue al corazón y se convierta en una fuente de fuerza para seguir adelante”.

¿Cuándo se estrena ‘Panic’ de BEOMGYU?

La fecha de estreno oficial para el primer mixtape de BEOMGYU como solista es el 27 de marzo del año en curso. Ese día estará disponible la composición del idol de HYBE que se inspira en su propia búsqueda de consuelo durante los momentos difíciles y con la que la juventud actual conectará fácilmente.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el integrante de TXT se involucra tanto en la creación de su propia música, pues fue parte de la coproducción de ‘Maze in the mirror’ del segundo mini álbum del grupo conformado por él, SOOBIN, YEONJUN, TAEHYUN y HUENINGKAI; y su nombre aparece en los créditos de canciones como ‘What If I Had Been That Puma’ y ‘Blue Spring’.

BEOMGYU está listo para demostrar su evolución musical a través de ‘Panic’ y sorprender a MOA con sus habilidades para transmitir sus sentimientos por medio de sus composiciones.