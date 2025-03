Productor que reveló la supuesta enfermedad de Yolanda Andrade ofrece disculpas a la conductora

Yolanda Andrade ha sido tendencia el último mes después de que la revista Quién publicara una nota informando de la supuesta muerte de la conductora, lo que causó conmoción en la audiencia. Tras difundirse por las plataformas digitales, la productora de ‘Montse & Joe’ desmintió por completo la noticia.

Más adelante, el mismo medio, a través de su página oficial, ofreció disculpas a la familia, seguidores y sobre todo a la presentadora que actualmente se encuentra en tratamiento médico en Estados Unidos.

Hace meses, después de que Yolanda grabara el programa que comparte junto a Montserrat Oliver, comenzó a presentar problemas en el habla, lo que causó que fuera trasladada al hospital de emergencia sin dar más detalles sobre la situación de su salud.

Productor revela información sobre la enfermedad de Yolanda Andrade

En un encuentro con los medios de comunicación, Alejandro Gou reveló que ha mantenido contacto con Yolanda mientras ella se encuentra en Estados Unidos recibiendo tratamiento médico por una supuesta nueva enfermedad que le han diagnosticado, asegurando que la conversación fue privada:

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso.”

El productor sorprendió por sus declaraciones, ya que hasta ese momento la familia de Yolanda Andrade y la misma conductora no habían revelado detalles sobre lo que está viviendo la famosa.

Fake News de Yolanda Andrade

Conductora explota contra productor que habló sobre su estado de salud

Las declaraciones del productor no fueron bien recibidas por los seguidores de la presentadora de ‘Montse & Joe’ y compañeros del medio, como Roxana Castellanos, quien se mostró molesta por la información revelada por Alejandro Gou.

Andrade no se quedó callada y expresó por medio de una llamada lo que sintió al quedar expuesta por quien se hacía llamar su amigo, por lo que mandó un mensaje al ejecutivo de Televisa:

“Si este señor fue el que me habló. Aparte, qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así. Si se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada.”

En la grabación se pudo notar una voz apagada y lenta, dejando ver el estado de salud en el que se encuentra la conductora de Unicable.

Yolanda Andrade arremete contra revista que inventó su muerte Arremete

Alejandro Gou ofrece disculpas a Yolanda por revelar información personal

Después de que Yolanda Andrade expresara su sentir por las revelaciones que realizó Alejandro Gou, ahora el productor no dudó en enviar unas fuertes disculpas a la presentadora por su indiscreción, ya que creyó que la información era de conocimiento público.

“Este mensaje es dirigido única y directamente para Yolanda Andrade. Joe, te pido una disculpa por mi indiscreción. Creéme que no fue con ninguna intención de dañarte”, dijo frente a la cámara, aclarando que solo quiere que su mensaje llegue a los oídos de la presentadora.

“Ese día me comentaste el posible diagnóstico que te habían dado. En ningún momento pensé que era un secreto de confesión. Me preguntaron directamente a mí por tu salud, yo automáticamente pensé que la gente ya lo sabía. Yo lo único que dije es que tenías esclerosis múltiple. El audio que tengo contigo es sagrado, no lo voy a exhibir por respeto a ti. Te reitero mi amistad, te reitero una disculpa”.

