‘Lo Tomas o lo Dejas’, el nuevo programa que impulsa a sus participantes a cumplir sus sueños

Paul Stanley, junto a Karina Ramos, están a cargo de la conducción de ’Lo Tomas o lo Dejas‘, el nuevo programa de concursos que ya está disponible en la plataforma de streaming Vix y que llevará tanto a los concursantes como a los televidentes a momentos llenos de emoción y tensión.

De esta manera, la coronada Miss Universo Costa Rica reveló en una entrevista exclusiva con Publimetro detalles sobre la filmación del programa; asimismo, mencionó cuáles son las características más importantes de un jugador para llevarse el premio millonario.

La intuición y la suerte dominan ‘Lo Tomas o lo Dejas’

¿Cómo crees que este programa se va a diferenciar de otros programas del mismo estilo?

A pesar de que es un programa que regala dinero, tiene muchas otras variables. Es muy emocional también; entonces, es muy emocionante en ese sentido, y al ser Paul el presentador, obviamente también es muy divertido. Creo que tiene como una mezcla perfecta de emoción.

¿Qué tipo de dinámicas o juegos vamos a poder ver aquí en este programa?

Básicamente, la manera de jugar está enfocada en la suerte y también mucho en la intuición. Entonces, no hay una fórmula específica para jugar bien o jugar mal. Hay muchos participantes que intentan tener una estrategia, pero realmente es imposible. Eso es lo que lo hace muy interesante.

¿Piensas que hay algún segmento en específico que va a ser el que más va a llamar la atención de los televidentes?

Lo que hace que sea más interesante para las personas es que cada historia es muy distinta; la razón de cada participante de estar ahí es muy diferente. Hay personas que quieren ayudar a un miembro de su familia con algún tema. Hay otras personas que quieren ese premio efectivo para hacer algo que siempre han soñado. Hay quienes han pasado por momentos muy difíciles que contarán en el programa. Eso hace que cada episodio sea súper distinto, porque las historias y los objetivos son muy diferentes.

¿Cómo interactúas y simpatizas con los concursantes para motivarlos?

Fue muy bonito porque al principio la expectativa que yo tenía era la de un programa de concursos que regala dinero y punto. No estaba preparada para tantas emociones. Fue muy divertido porque el papel de nosotras, las ejecutivas, es tener la oportunidad de conocer a todos los participantes, porque a veces estamos más cerquita de ellos o a veces estamos en la zona donde llegan las ofertas. Es muy interesante porque escuchamos todas las opiniones y todo lo que ellos están sintiendo, y ya a la hora de pasar a jugar se siente distinto estar ahí apoyando. Creo que tuvimos una buena conexión con cada uno de los participantes, y eso lo hizo también muy bonito, se convierte en una familia.

¿Cuál consideras que es el perfil ideal de un concursante de ‘Lo Tomas o lo Dejas’?

No hay un perfil correcto, creo que cada persona tiene una motivación distinta y no hay una motivación correcta para querer ganarse 100 mil pesos. Puede ser algo muy personal, irte de vacaciones, disfrutar con tu familia o también hay personas que están pasando por algún momento en específico en el que necesitan ese apoyo económico. Creo que un requisito importante para participar en ’Lo Tomas o lo Dejas’ es estar dispuesto a arriesgarse, a darlo todo y pasarla bien.

¿Y qué tan importante crees que es la participación del público en el programa?

Muchísimo. El público le da demasiada emoción al programa, y eso hace que el ambiente en el foro sea todavía más intenso. Tan solo los participantes ya están poniéndole mucha emoción, y el público también quiere que las personas se lleven mucho dinero. Desde Paul, nosotras las ejecutivas, los participantes y el público, todos estamos tensos intentando enviar las mejores energías para que se lleven el mejor de los premios.

‘Lo Tomas o lo Dejas’ es un sueño cumplido en la carrera de Karina Ramos

¿Qué significa este proyecto en tu carrera?

Es un proyecto que siempre soñé porque me gustan mucho los programas de concursos, me parece que son muy entretenidos y conectan muy bien con el público. Entonces, siempre había querido hacer un programa como este.

El hecho de compartir con Paul fue muy bonito porque ya había trabajado con él antes, entonces la química en pantalla se ve muy bien. Todo fue muy divertido, la pasamos muy bien. Las chicas, el equipo de producción, todo fue como un sueño, estuvo espectacular. Me emociona mucho este proyecto porque más allá de la exposición del proyecto en general, la experiencia de grabación fue increíble también.

¿Cuál fue tu parte favorita de grabar este programa?

Mi parte favorita fue que no fue tan fácil. Fue un reto para mí salirme de mi zona de confort y hacer un papel muy diferente al que siempre he hecho porque he sido modelo o conductora, y en este programa en específico soy un poquito de las dos. Fue muy diferente y tuve que acoplarme, me gustó.

¿Qué consejo le darías tú a los concursantes de ‘Lo Tomas o lo Dejas’?

Es muy difícil aconsejarlos porque, como se trata tanto de suerte y no hay una estrategia correcta, creo que lo mejor es ir a pasarla bien, a disfrutarlo y esperar que salga el mejor de los resultados. Más que todo, enfocarse en ir a pasarla de la mejor manera porque se pone muy tenso el juego cuando ya va muy avanzado, y creo que hay que ir simplemente con la idea de que va a pasar lo que tenga que pasar.