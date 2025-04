Platanito se prepara para su retiro: “No quiero ser un comediante viejito”

La televisión mexicana ha sido testigo de muchos comediantes que alcanzaron fama internacional gracias a su originalidad y sentido del humor, lo que los ha llevado a redefinirse constantemente ante la sociedad.

Uno de los programas más influyentes en el medio del espectáculo es Platanito Show, conocido por sus controversiales chistes y por contar con invitados destacados en cada emisión. Este proyecto ha sido un referente, especialmente por los comentarios y situaciones polémicas que ha generado a lo largo de su transmisión.

Sin embargo, poco se sabe sobre la verdadera identidad del cómico detrás de Platanito, quien alcanzó su popularidad en Telehit, justo en la misma época que el programa Las lavanderas de Karla Luna y Karla Panini.

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, el hombre detrás del personaje, fue cuestionado recientemente por los medios de comunicación y reveló cuándo está considerando retirarse.

Platanito charló con Publimetro sobre lo bueno y malo que ha tenido su carrera. (Foto: Cortesía.)

¿Cuándo se retira?

En un encuentro con la prensa, Platanito expresó que no le gustaría retirarse cuando ya esté demasiado grande, ya que considera que “la fama no dura toda la vida” y que no quiere depender de ella cuando llegue a la vejez.

“Me siento muy contento. Ya me estoy preparando para el retiro del Platanito Show. Cuando ya no quiera trabajar como comediante, debo de tener otras opciones para seguir mi vida", aseguró el comediante.

Platanito también fue cuestionado sobre la caducidad de su personaje y dejó claro que no desea llegar a una edad avanzada frente a las cámaras. “Yo no quiero ser un comediante viejito. Yo quiero retirarme a una buena edad y ahorita que todavía se puede, con los ahorros empezar a abrir nuevos negocios”, afirmó.

El famoso no dudó en revelar un tiempo estimado para su retiro. “Yo creo que en unos 15 años Platanito se retira", dijo, dejando claro que aún tiene planes a futuro y que desea disfrutar de su carrera mientras aún tiene energías para seguir sobre los escenarios.

Ve aquí la entrevista: