La gira de Billie Eilish que lleva por nombre ‘Hit Me Hard And Soft’ sigue generando interés entre sus fanáticos mexicanos, mismos que reaccionaron emocionados a una publicación en la supuesta cuenta de uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México.

En marzo de 2023 Billie Eilish ofreció su último concierto en México como parte de su gira ‘Happier Than Ever World Tour’, misma con la cual logró conquistar al público mexicano con show único; sin embargo, en julio de 2024 regresó a nuestro país con motivo de la apertura de una pop up store para promocionar su disco ‘Hit Me Hard And Soft’, por lo cual no dudo en externar su entusiasmo de regresar con una serie de conciertos.

“México me ha mostrado amor y apoyo a lo largo de los años. He tenido tantos buenos recuerdos aquí y no puedo esperar para volver y hacer una gira nuevamente”, expresó.

Billie Eilish tuvo un íntimo encuentro con sus fans mexicanos (Foto: @josuealeexis)

¿Billie Eilish regresará a México con su gira ‘Hit Me Hard And Soft’?

Fue a través de Instagram en donde una supuesta cuenta del Palacio de los Deportes llamó la atención tras publicar una historia con una canción de Billie Eilish, por lo cual sus fanáticos reaccionaron entusiasmados ante la posibilidad de su regreso a México.

A pesar del entusiasmo generado, cabe destacar que esta cuenta del Palacio de los Deportes no es oficial, por lo cual aún no hay información sobre el regreso de la intérprete estadounidense a nuestro país con su gira; sin embargo, se espera que México sea considerado para la siguiente etapa de ‘Hit Me Hard And Soft Tour’.

Billie Eilish (Foto: Universal Music)

La intérprete de “BLUE” ha demostrado su talento a través de cada uno de sus lanzamientos discográficos y ‘Hit Me Hard And Soft’ no fue la excepción, ya que logró conquistar a sus fanáticos y a los críticos que han colocado a su último álbum como uno de los mejores del 2024.