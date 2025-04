Verónica, hermana de Kate del Castillo fue operada de emergencia tras sufrir pérdida de memoria y múltiples infecciones

Verónica del Castillo, hermana de la actriz Kate del Castillo, informó a través de sus redes sociales que fue sometida a una cirugía de emergencia debido a problemas de salud que ha enfrentado desde hace años. La periodista y escritora compartió que su estado físico se había deteriorado progresivamente.

En un video reciente publicado en su canal oficial de YouTube, titulado “Todo sobre mi cirugía de implantación”, Verónica rompió el silencio sobre los síntomas que ha sufrido durante mucho tiempo, como infecciones frecuentes y pérdida de memoria. Estas complicaciones afectaron gravemente su calidad de vida.

Kate del Castillo y su hermana Verónica son muy unidas Instagram

¿Qué le pasó a Verónica del Castillo?

La hija de Eric del Castillo y Kate Trillo explicó que sus malestares la llevaron a vivir situaciones críticas, como olvidar citas, extraviar objetos importantes y fallar en compromisos laborales. La pérdida de memoria fue uno de los síntomas más alarmantes.

“Perdí carteras, perdí vuelos, perdí citas, en la embajada para renovar mi visa, y tenía los recordatorios en mi teléfono y aun viéndolos, no podía procesar. No podía funcionar”, reveló la escritora.

En el mismo video, Verónica compartió el origen de estos problemas: unos implantes mamarios que se colocó hace dos décadas. Según explicó, los médicos en aquel entonces le aseguraron que eran seguros y permanentes.

Sin embargo, tras presentar molestias durante los últimos diez años, descubrió que sus síntomas estaban relacionados con los implantes. Esto la llevó a tomar la decisión de someterse a una cirugía de explantación.

“Me encuentro saliendo de una cirugía, me realicé un procedimiento que se llama explantación, que tiene que ver con retirar los implantes mamarios. Hace 20 años me los puse, me dijeron que eran para toda la vida, que no hacían daño y desde hace unos siete u ocho años he presentado infecciones en vías urinarias, síndrome doloroso vesical, o sea, en vejiga, infecciones en garganta, muchas infecciones…”, precisó.

Mira aquí el video: