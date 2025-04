Katy Perry desata ola de memes tras viaje al espacio: “La primera en ir al espacio y a VLA”

Katy Perry se convirtió en la primera celebridad en llegar al espacio, pues junto a una tripulación conformada por otras cinco mujeres, la cantante suborbitó el planeta por 11 minutos aproximadamente. El hecho se volvió viral en redes sociales, donde usuarios no dejaron pasar la oportunidad de hacer memes al respecto.

El lunes 14 de abril, la cantante de 40 años viajó al espacio a lado de una tripulación que se conformó por seis mujeres. Lauren Sánchez, Amanda Nguyen, Aisha Bowe, Kerianne Flynn y Gayle King abordaron el cohete New Shepard; cabe destacar que cada una de ellas se distingue por sus habilidades en los campos del periodismo, la ingeniería, la astrofísica y las artes como la música y el cine.

De esta manera, la intérprete de ‘The one that got away’ se aventuró en un viaje suborbital a bordo como parte de la misión NS-31 de Blue Origin, el cual significa el undécimo lanzamiento tripulado de la compañía y el primero con una celebridad de su talla en sus filas.

Tras regresar del espacio, le recuerdan a Katy Perry su paso por ‘Venga la Alegría’

Con la finalidad de promocionar su gira mundial ’The Lifetimes Tour‘, en la que se presentará en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, Katy Perry visitó el foro de ’Venga la Alegría‘, sin esperar todo lo que tenían preparado para ella, desde una alfombra roja, hasta un tributo y un sketch en un microbús.

La cantante evidentemente pasó varios momentos incómodos durante la transmisión, especialmente cuando las conductoras del matutino de Azteca Uno le rindieron un homenaje, en el que recrearon sus vestuarios e interpretaron sus canciones más famosas, como ‘Last friday night’, ‘Hot n cold’, ‘Dark horse’ y ‘California gurls’.

Fue así como los memes sobre el viaje al espacio de Katy Perry y la comparación con su presencia en ’Venga La Alegría’ se adueñaron de las redes.

Memes sobre el viaje al espacio de Katy Perry

