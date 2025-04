Katy Perry en el espacio: la enorme cantidad de dinero que cuesta un viaje como el de la cantante

Katy Perry se embarcó en una aventura espacial en un cohete de Blue Origin, empresa que lidera el magnate Jeff Bezos. Aunque su vuelo suborbital duró pocos minutos, la realidad es que un viaje como estos significa una inversión millonaria que solo celebridades de la talla de la intérprete de ‘Fireworks’ podrían pagar.

El lunes 14 de abril, Katy Perry, cantante estadounidense de 40 años, viajó al espacio a lado de una tripulación que se conformó por seis mujeres: Lauren Sánchez, Amanda Nguyen, Aisha Bowe, Kerianne Flynn y Gayle King. Todas ellas se distinguen por sus habilidades en los campos del periodismo, la ingeniería, la astrofísica y las artes como la música y el cine.

De esta manera, la intérprete de ‘The one that got away’ se aventuró en un viaje suborbital a bordo del cohete New Shepard como parte de la misión NS-31 de Blue Origin, el cual significa el undécimo lanzamiento tripulado de la compañía; y lo que lo hace más especial, es que fue compuesto únicamente por mujeres.

¿Cuánto cuesta un viaje al espacio como el de Katy Perry?

La cantante orbitó la Tierra en el cohete a 105 kilómetros de altura por un tiempo estimado de 10 minutos. A pesar de la poca duración del viaje, se invirtió una gran cantidad de dinero para que fuera posible realizarlo.

Blue Origin se ha negado a revelar su lista de precios respecto al turismo espacial, por lo que hasta el momento se desconoce quién y cuánto dinero se pagó. No obstante, información recuperada del portal web Business Insider apunta a que el primer viaje de la empresa de Jeff Bezos tuvo un costo de 28 millones de dólares.

Por su lado, la compañía Virgin Galactic ofrecía experiencias similares por 200 mil dólares, cantidad que aumentó considerablemente tras su éxito, por lo que el boleto para un viaje de 90 minutos ahora cuesta un aproximado de 400 mil dólares.