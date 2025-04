Padre de Daniel Bisogno buscaría manutención de su nieta Michaela tras la muerte del conductor

La muerte de Daniel Bisogno, ocurrida el pasado 20 de febrero, ha traído consigo una serie de polémicas tanto en el medio del espectáculo como al interior de su familia.La situación ha escalado al punto de generar disputas públicas por la herencia del conductor.

Hace unas semanas, la periodista de espectáculos Inés Moreno reveló en su canal de YouTube que, según fuentes cercanas, existe un conflicto en torno a los bienes que dejó Bisogno.

La disputa involucra directamente a su hermano Alex, quien, presuntamente, está exigiendo una parte de la herencia argumentando que él contribuyó económicamente a los gastos hospitalarios.

Esta situación habría generado un fuerte enfrentamiento con Cristina Riva Palacio, exesposa de Daniel y madre de su hija Michaela.

Desde que surgieron estos rumores, la famosa conductora Pati Chapoy ha manifestado su molestia y preocupación por el conflicto familiar.

La presentadora aseguró que Daniel le había dicho en vida que ya tenía su testamento, lo cual parece no ser cierto, o al menos, no está claro. La falta de claridad legal ha provocado que se ventilen estos problemas en medios.

Pati Chapoy arremete contra Alex Bisogno

En una reciente emisión de Ventaneando, Pati Chapoy habló abiertamente sobre la disputa por la herencia de Daniel y lanzó fuertes declaraciones contra Alejandro.

“Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro. Me entero de que tienes interés en que tú seas el que administre los bienes de tu hermano. Estás muy equivocado. Eso le corresponde únicamente a su hija y a la mamá de su hija”, reveló.

Chapoy continuó con sus declaraciones, dejando claro que Alex no debería involucrarse en temas que no le corresponden. Señaló que en lugar de generar más conflictos, debería centrarse en trabajar y cuidar a su padre.

“Vienes a crear descontentos que no vienen al caso. Tu preocupación en este momento es ponerte a trabajar y ayudar a tu padre. No metas cizañas. No hagas este tipo de documentos. El problema está en tu cabecita. Si te estás dirigiendo como el jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y cuidar de tu papá. Eso te corresponde. Tú eres el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo”.

Aseguran que el padre de Daniel Bisogno podría pedir apoyo económico a su nieta

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, el padre de Daniel inició un proceso legal contra su exnuera, Cristina Riva Palacio. El objetivo sería obtener un apoyo económico, ya que el conductor se hacía cargo de sus gastos.

“No quiere todo, nada más quiere algo para vivir, porque ya es un señor grande y Daniel lo mantenía”, comentó.

Por su parte, la periodista Claudia de Icaza también se pronunció al respecto a través de su cuenta en X. Confirmó la información proporcionada por su colega, pero además criticó duramente a Alex Bisogno y al resto de los hermanos, cuestionando su actuar en medio del duelo.

“¿Y los hijos qué? ¡Vivos y viales! ¡Trabajen!"