¿La ayudó un presidente? Lupita Jones habla por fin sobre la polémica detrás de su corona

María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones, es una de las exreinas de belleza más reconocidas de México, tras haber ganado el certamen Miss Universo en 1991. Por primera vez, ha hablado abiertamente sobre su polémico título y las especulaciones que la han vinculado con el expresidente mexicano en turno durante aquella época.

La también exdirectora nacional del concurso Nuestra Belleza México, producido por Televisa, ocupó ese cargo durante tres décadas, desde 1993 hasta 2023, convirtiéndose en un referente del certamen en el país.

Lupita Jones niega relación con expresidente

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, durante el programa El minuto que cambió mi destino, Lupita Jones abordó aspectos personales de su vida y desmintió los rumores de que Carlos Salinas de Gortari habría influido en su victoria en Miss Universo:

“Ay sí, dieron mucha lata con eso, mira yo antes de ganar Miss Universo no conocí a Carlos Salinas, lo conocí después, cuando regresé como Miss Universo y se dio una reunión en Los Pinos y todo, pero yo a él no lo conocía y esta situación de que Carlos Salinas compró la corona me parece muy absurdo”.

La exreina de belleza también dejó claro que, en su opinión, un presidente está ocupado en temas de mayor importancia que en manipular un certamen de belleza:

“Yo creo que un presidente de un país tiene cosas más importantes de qué ocuparse, y en ese momento él estaba en la negociación del primer tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y creo que fue lo que hizo que se ligara mi triunfo con la situación de Carlos Salinas de Gortari”.

Así fue la vinculación con el expresidente

Durante la misma entrevista, Lupita explicó el origen de la controversia, revelando que una de sus respuestas en el certamen hizo que surgieran especulaciones sobre una supuesta relación con el entonces presidente:

“La última pregunta que me hacen en el escenario, hablo del tratado de libre comercio, la pregunta era ‘¿cuál era el principal problema que enfrentaba el país y cómo se enfrentaba?’ y yo hablé de eso porque era un tema de conversación en la casa, se hablaba de lo que iba a pasar con el tratado… y también días antes, los escritores del programa entrevistan a las chicas y la que me entrevistó, estuvimos platicando sobre eso”.

Con estas declaraciones, Lupita Jones busca dejar atrás años de especulaciones, reafirmando que su triunfo fue legítimo y fruto de su preparación.

Ve aquí el video: