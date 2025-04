A 20 años de la muerte de Mariana Levy, su hijo rompe el silencio con emotivo mensaje

La muerte de Mariana Levy conmocionó al mundo del espectáculo mexicano cuando, la tarde del 29 de abril de 2005, se confirmó que la querida actriz falleció de un infarto cardiaco, provocado por el susto de un intento de asalto mientras se encontraba a bordo de su camioneta.

La noticia fue confirmada en vivo durante el programa de Coque Muñiz, donde el conductor y sus colaboradores enviaron sus condolencias a la familia de la actriz, sumándose al dolor por la partida de una de las estrellas más queridas de Televisa.

Mariana era hija de la emblemática conductora Talina Fernández, quien hasta el final de sus días honró la memoria de su hija con amor y constante recuerdo.

Mariana Levy La actriz conoció a su segundo esposo en una cena en casa de Jacqueline Andere (Captura Imagen Televisión)

Hijo de Mariana Levy dedica emotivas palabras a su mamá

Este 29 de abril se conmemoraron 20 años del fallecimiento de Mariana Levy, y su hijo menor, José Emilio Levy, quien en 2005 apenas era un bebé, compartió un emotivo mensaje en redes sociales recordando a su madre.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, en las historias, donde José Emilio expresó su dolor, nostalgia y amor hacia la actriz, reconociendo que aún hoy le cuesta aceptar su ausencia:

“Hoy 29 de abril, es un día pesado y difícil para mí. Hoy hace 20 años mi madre dejó el plano terrenal. Y despertar con mensajes de ánimo de seres queridos, me parte el alma porque me recuerda que mi madre ya no está conmigo. Aún no he aprendido a vivir sin tu ausencia, me cuesta mucho. El día que comprenda cómo vivir sin ti escribiré un libro.”

En el mensaje, el joven también habló sobre su proceso de crecimiento y lucha personal, asegurando que, aunque sigue sin entender el propósito de su pérdida, ha decidido enfrentar la vida con fuerza para cumplir los sueños que tenía desde niño.

“Han pasado 20 años desde que te fuiste y yo sigo sin entender el por qué o el para qué. Lo que sí te puedo decir es que le estoy echando todas las ganas del mundo a la vida, para así encontrar motivos para ser feliz.”

“Sé que lo voy a lograr si sigues a mi lado toda la vida, si me sigues acompañando en todos mis momentos, en los malos y los buenos. Porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y yo puedo decirle a la gente que tú sigues estando detrás de mí, minuto tras minuto, día tras día.”

El mensaje concluyó con una frase que conmovió a todos los que lo leyeron:

“Te mando un abrazo apachurrado hasta donde estés, madre amada.”

