“Que la fuerza nos acompañe”: Día de Star Wars entre homenajes, récords y una galaxia de fans

Cada 4 de mayo, el universo de Star Wars deja de ser una ficción lejana para convertirse en una fiesta global. Desde Tokio hasta México, millones de fans celebran el legado de una de las sagas más influyentes de la historia del cine.

El famoso juego de palabras “May the 4th be with you” —una variación de la icónica frase “May the Force be with you”— convirtió esta fecha en una tradición reconocida por la cultura pop.

A lo largo del día, museos, parques temáticos, canales de televisión y plataformas digitales se llenan de homenajes. Disney organiza eventos especiales en Disneyland y Disney World, con desfiles de personajes, estrenos de cortos animados y experiencias interactivas. En redes sociales, el hashtag #StarWarsDay reúne millones de publicaciones con cosplays, ilustraciones y mensajes de agradecimiento a la saga creada por George Lucas.

"Que la fuerza nos acompañe": el mundo celebra el Día de Star Wars entre homenajes, récords y una galaxia de fans (Foto: Getty Images / Cortesía)

A casi 50 años de su nacimiento, la saga sigue viva en nuevas series como The Mandalorian, Andor o Ahsoka, y en futuras producciones que ya prepara Lucasfilm. Pero más allá de la pantalla, el legado de Star Wars se mide en la emoción de los fans que hoy, en cualquier rincón del planeta, levantan sus sables de luz y gritan al unísono: “Que la Fuerza nos acompañe”.

Una galaxia de récords

Star Wars no solo ha conquistado corazones, también ha roto marcas impresionantes. La franquicia ha generado más de 10 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial, convirtiéndose en una de las más exitosas de todos los tiempos. El despertar de la Fuerza (2015) mantiene el récord del estreno más taquillero en Estados Unidos, con más de 247 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana.

Además, según Guinness World Records, Star Wars es la saga de ciencia ficción con más videojuegos licenciados, la serie cinematográfica con más novelas publicadas y la más coleccionada del planeta, con millones de figuras, naves y réplicas en vitrinas alrededor del mundo.

Mucho más que películas

La influencia de Star Wars ha trascendido generaciones. Su mitología inspiró nuevas narrativas, tecnologías de efectos especiales y movimientos sociales. La música de John Williams, los rostros de Darth Vader, Leia, Yoda o Grogu (mejor conocido como Baby Yoda) se han convertido en íconos universales. Incluso la ciencia ha rendido tributo: en el espacio existe un asteroide llamado “Jedi” y otro llamado “Skywalker”.