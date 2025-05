Eduin Caz se molesta con el público por pedirle que cante un corrido en pleno concierto

El caos que se desató al final del concierto de Luis R. Conríquez, luego de que se negara a cantar narcocorridos en el Palenque de Texcoco, provocó un cambio en las medidas de seguridad y contenido en los shows de intérpretes del regional mexicano. La negativa del cantante generó una reacción violenta por parte del público, que comenzó a lanzar bebidas alcohólicas y otros objetos al escenario.

La autocensura surgió como respuesta a una advertencia del gobierno federal, que amenazó con sancionar la interpretación de narcocorridos en eventos en vivo. El objetivo, según las autoridades, es frenar la normalización del crimen organizado a través de la música.

Tras el incidente, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que no busca prohibir los narcocorridos, sino fomentar la reflexión sobre su contenido. “Lo que se espera es que se tome conciencia sobre las letras, dada la ola de violencia que azota al país desde hace tres décadas”, afirmó.

La postura del gobierno ha sido respaldada por algunos sectores, que consideran que esta medida podría contribuir a disminuir la glorificación del crimen. Sin embargo, otros lo ven como una forma de censura. El debate entre la libertad de expresión y la responsabilidad social en la música regional sigue abierto.

Algunos artistas del género han decidido apoyar la propuesta presidencial, tomando distancia progresivamente del polémico subgénero. La polémica comenzó tras un concierto de Los Alegres del Barranco, donde se proyectó una fotografía de ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, lo que generó gran indignación.

Durante una reciente presentación en Veracruz, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, también se negó a interpretar una de sus canciones más populares: “La Pantera”. “A mí se me hace una falta de respeto que me estén pidiendo ‘La Pantera’ cuando ya les dije que no la puedo cantar y sí me molesto”, declaró, visiblemente irritado.

El cantante dejó claro que no está dispuesto a arriesgarse por cantar ese tipo de temas y pidió a su público no insistir más.“Entonces le voy a pedir de antemano que no la vuelvan a pedir. Yo no soy como los otros artistas que sí quieren aventarse un tiro por los corridos, pero yo no.”