Federica Quijano es hospitalizada de emergencia, ¿cuál es su estado de salud actual?

Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, fue hospitalizada de emergencia debido a fuertes dolores en la columna que le impiden caminar, así lo dio a conocer a través de un video que compartió en redes sociales. La cantante ha expresado su desesperación ante la situación, ya que necesita una cirugía urgente para aliviar su dolor y poder volver a su rutina diaria.

En medio de la situación por la que atraviesa Quijano se ha encontrado con dificultades con su aseguradora, la cual presuntamente está retrasando el proceso al solicitar una segunda valoración médica, como era de esperarse, cantante ha manifestado su frustración ante esta situación.

“Estoy internada, estoy en el hospital, sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de los doctores de la aseguradora. Les pido, por favor, que me ayuden, que me manden a su doctor. No puedo ir, no puedo caminar. Me piden que programe mi cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo a ver qué día se siente mejor o qué día se siente peor. Lo que necesito es su ayuda”, comentó.

A través de sus redes sociales, Federica Quijano ha hecho un llamado a sus seguidores y a su aseguradora para que le brinden apoyo y le ayuden a agilizar el proceso de su cirugía. La cantante ha expresado su miedo ante la operación, pero reconoce que es necesaria para poder mejorar su calidad de vida.

Al respecto de los detalles sobre su estado de salud, la intérprete mexicana no ha brindado más información a sus seguidores, por lo cual se desconoce su estado de salud actual, tomando en cuenta los fuertes dolores que comenzó a presentar desde el pasado 5 de mayo, no obstante, se espera que en las próximas horas, Federica Quijano o algún familiar reaparezca para poder hablar del tema.