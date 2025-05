Federica Quijano ha mantenido alerta a sus seguidores de redes sociales, ya que a través de su cuenta de Instagram reveló que había sido hospitalizada de emergencia tras presentar fuertes dolores en la columna, al respecto de las reacciones que surgieron, recientemente la artista reapareció para hablar sobre su estado de salud.

Federica Quijano reaparece para hablar sobre su estado de salud actual

Después de varias horas de mantenerse ausente, la vocalista de Kabah compartió un nuevo video desde una camilla del hospital, en donde aseguró que siguen sometiéndola a estudios para la cirugía a la supuestamente tendrá que someterse.

“Siguen haciéndome estudios, después les diré cómo va pasando este proceso en el que estoy. Gracias por su preocupación, por estar al pendiente. Gracias a la aseguradora", dijo.

A pesar de que inicialmente expuso ciertas inconsistencias de parte de su seguro médico, hace poco comentó que la aseguradora ya se encuentra apoyándola, por lo cual agradeció todas las reacciones de sus seguidores.

Así fue como Federica Quijano compartió su delicado estado de salud

En medio de la situación por la que atraviesa Quijano se ha encontrado con dificultades con su aseguradora, la cual presuntamente está retrasando el proceso al solicitar una segunda valoración médica, como era de esperarse, cantante ha manifestado su frustración ante esta situación.

“Estoy internada, estoy en el hospital, sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de los doctores de la aseguradora. Les pido, por favor, que me ayuden, que me manden a su doctor. No puedo ir, no puedo caminar. Me piden que programe mi cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo a ver qué día se siente mejor o qué día se siente peor. Lo que necesito es su ayuda”, comentó.

A través de sus redes sociales, Federica Quijano ha hecho un llamado a sus seguidores y a su aseguradora para que le brinden apoyo y le ayuden a agilizar el proceso de su cirugía. La cantante ha expresado su miedo ante la operación, pero reconoce que es necesaria para poder mejorar su calidad de vida.