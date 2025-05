Novia de Liam Payne es excluida de la herencia: ¿De cuánto es la fortuna y para quién será?

Debido a lo repentina que fue su muerte, Liam Payne no dejó un testamento; no obstante, tras un largo proceso legal, se determinó quién será la persona que se llevará toda la fortuna que acumuló el cantante durante su trayectoria; de esta manera, Kate Cassidy, su última novia, no recibirá nada de la herencia.

Fue el 16 de octubre de 2024 que el mundo paró con la noticia de la muerte de Liam Payne a los 31 años. El artista británico perdió la vida a los 31 años tras caer del tercer piso del Hotel Casa Sur, donde se hospedaba en la capital argentina. Fanáticos y celebridades de todo el mundo expresaron su dolor ante los hechos a través de homenajes y en redes sociales.

Kate Cassidy fue la última novia del intérprete de ‘Strip that down’, con quien formó una relación después de conocerse en 2022 e incluso tenían planes de unirse en matrimonio. La influencer reveló haber sido fan de One direction durante su juventud e incluso tener pósters de ellos en su habitación.

Liam Payne y su novia

¿Quién se quedará con la herencia de Liam Payne?

A seis meses de su partida, se revelaron documentos legales en los que se asegura que la fortuna que Liam Payne reunió durante su carrera artística asciende a los 24 millones de euros, cantidad que se traduce a un aproximado de 745 mil millones de pesos mexicanos.

Todo el patrimonio de Liam Payne se lo quedará Bear, su único hijo que actualmente tiene 8 años de edad.

De esta manera, Kate Cassidy quedó fuera de la repartición, aún así, una fuente cercana reveló a Daily Mail que no se encuentra afectada por la decisión y que considera, fue la mejor decisión: “Nunca fue sobre el dinero. Ella amó a Liam en las buenas y en las malas, y no querría que fuera de otra manera más que Bear siendo el principal beneficiario del legado de su padre”.