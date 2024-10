Novia de Liam Payne se pronuncia por primera vez sobre su muerte: “Te amaré por el resto de mi vida”

La muerte de Liam Payne afectó a una gran cantidad de personas alrededor del mundo; fanáticos desde el cantante y otras celebridades, incluyendo a los miembros de One Direction, expresaron su dolor ante la pérdida. Ahora a la lista, se suma Kate Cassidy, quien fue la última novia del artista.

El 16 de octubre Liam Payne perdió la vida al caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Buenos Aires, Argentina. Esto conmocionó al mundo entero, pues el cantante de 31 años marcó un antes y un después en la música tras su participación en One Direction.

Comunicado traducido de Kate Cassidy sobre fallecimiento de Liam Payne

Por medio de una publicación de Instagram, Kate Cassidy rompió el silencio sobre la muerte de su novio. Compartió un comunicado sumado a varias fotos con el originario de Reino Unido:

Liam Payne y Kate Cassidy Imagen recuperada de la cuenta oficial de Instagram: @kateecass

“Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está roto en maneras que no puedo describir. Desearía que pudieras ver el gran impacto que dejaste en el mundo, aunque en este momento se siente muy oscuro. Llevaste mucha felicidad y positividad a todos, millones de fans, tu familia, amigos y especialmente a mí. Eres increíblemente amado.

Tú eres - porque no puedo decir que fuiste - mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todo lo que tocaste se sintió tan especial como yo lo hice. Tu energía era contagiosa, iluminabas cada habitación en la que entrabas.

Nada de esto se siente real, y no puedo hacerme a la idea de esta nueva realidad en la que no estás. Estoy batallando para descubrir cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos éramos niños de nuevo, siempre encontrábamos felicidad en las cosas más pequeñas.

Liam, tenía el alma más pura y el espíritu más divertido. Siento que perdí una parte de mí. No puedo imaginar un día sin tu risa y sin tu amor. Trajiste mucha luz a mi vida.

Hace unas semanas, nos sentamos en un hermoso atardecer manifestando nuestras vidas juntos. Miré tu nota desde cerca, incluso aunque me dijiste que no la viera. ‘Kate y yo nos casamos después de comprometernos y estaremos juntos por siempre 444′. Liam, sé que estaremos juntos por siempre, pero no de la manera en la que lo planeamos Siempre estarás conmigo. Me gané un ángel guardián.

Te amaré por el resto de mi vida, llevaré tus sueños y memorias a donde quiera que vaya”.

La infuencer recibió el apoyo de sus seguidores y los fanáticos de Liam Payne.