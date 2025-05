Ángela Aguilar expone la reacción de Pepe Aguilar a su nuevo disco: “Dijo que era basura”

Ángela Aguilar reveló en una entrevista la reacción de su papá al escuchar por primera vez su nuevo álbum. La cantante destacó su confianza en el criterio de su papá, así como su nivel de exigencia, razón por la que no le gustaron algunas canciones de su disco, que incluso describió como ‘basura‘.

El próximo miércoles 28 de mayo, Ángela Aguilar estará de estreno con su nuevo álbum ‘Nadie se va como llegó‘. A partir de esa fecha, fanáticos de la intérprete de ‘Qué Agonía’ podrán escuchar sus composiciones en todas las plataformas digitales.

Los sencillos ‘Nadie se va como llegó’ y ‘El equivocado’ forman parte del tracklist de esta nueva entrega, temas que ya fueron publicados en Youtube y cuentan con 7.9 millones y 5.2 millones de reproducciones respectivamente.

Pepe Aguilar reacciona al nuevo álbum de Ángela Aguilar

En una entrevista con Mariano Osorio, Ángela Aguilar aceptó que su padre es demasiado exigente, por lo mismo, confía en él para juzgar sus creaciones: “Mi papá es muy exigente y su criterio para mí es la ley, yo confío mucho en los años de experiencia que tiene y en el saber que yo no estaría aquí si no me hubiera educado y llevado a sus escenarios, sus pobres fans me tuvieron que aguantar desde los 7 años en sus escenarios para poder aprender”.

Asimismo, aseguró que el disco ‘Nadie se va como llegó’ fue del agrado del líder de la Dinastía Aguilar: “La primera vez que lo escuchó estuvo muy sorprendido, yo creo que pensó que iba a ser muy malo”.

“Él estaba sentado con el ingeniero y escuchaba instrumento por instrumento, o sea, estaba escuchando todo. Gracias a Dios me dijo: ‘Hijita, estoy muy sorprendido’ y te juro que nunca me dice eso”, aseguró, aunque no todas las canciones fueron de su agrado. “Me dijo que las otras dos que saqué eran basura. Dos de 14, 12 están bastante bien”.