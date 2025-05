Ángela Aguilar confiesa: ¿Se enamoró de Nodal cuando tenía 13 años y él era mayor de edad?

Christian Nodal se convirtió en objeto de críticas al confesar que se fijó por primera vez en Ángela Aguilar cuando él tenía 18 años y ella tan solo 13. De esta manera, la hija de Pepe Aguilar fue cuestionada acerca de su primer encuentro con su ahora esposo, por lo que contó su versión de los hechos.

En una entrevista reciente, el intérprete de ‘Botella tras botella’ confesó haberse sentido atraído por Ángela Aguilar cuando tan solo tenía 13 años y el 18: “Ahora suena bien, pero antes estaba raro. Yo la miraba y decía: talentazo, ella toda hermosa y claro, era como estaba guapísima y yo siempre me ponía nervioso cuando compartíamos ruedas de prensa y demás”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Imagen de Getty Images

Ángela Aguilar aclara los rumores de su primer encuentro con Christian Nodal

Fue para ‘Ventaneando’ que Ángela Aguilar se animó a aclarar los rumores acerca de su edad cuando conoció a su esposo: “Esta historia es muy chistosa porque cada persona la cuenta diferente, según yo tenía 14 años y estaba en unos premios, pero no sé. Él dice más joven, mi papá más grande. Nada, no pasó nada. Yo estaba trabajando. Eran mis primeros premios, estaba muy nerviosa, no me acuerdo de cómo lo conocí”.

“No sé, esa historia es algo que en mucho tiempo la vamos a contar, las cosas que son tan platicadas se deben mantener de esa forma. Siempre hubo admiración hacia él”, agregó.

Asimismo, aseguró que está viviendo una gran etapa en su vida: “Estoy viviendo una época más madura, casada, creando mi propia familia. Muy feliz, contenta, inspirada, estoy llena de mucha ilusión”. Esto a pesar de algunas dificultades a las que se ha enfrentado: “No voy a decir que no ha sido difícil, porque soy un ser humano, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida, como que muchos golpes de realidad”.