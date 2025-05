Exnovia de Octavio Ocaña explota contra su mamá tras revelar aborto: “Me siento humillada”

La madre de Octavio Ocaña reveló un episodio muy personal en la vida del actor y su novia, pues confesó que Nerea González estuvo embarazada, no obstante, tomó la decisión de realizarse un aborto. Ante la situación, Nerea rompió el silencio en redes sociales y arremetió en contra de las declaraciones de su exsuegra, pues aseguró que hubiera preferido no hacerlo púbico.

Durante una entrevista en ‘Ventaneando’, la mamá de Octavio Ocaña hizo una fuerte revelación ante las cámaras: “Yo nunca quise comentar eso, pero Nerea en su momento estuvo embarazada de Octavio, pero no quiso tener al hijo y fue y se lo sacó”

“Octavio nos habló a nosotros (y nos dijo): ‘por favor, se los pido de corazón que la convenzan. Yo quiero tener un hijo, yo quiero ser papá”, continuó su narración y mencionó que a pesar de las conversaciones que tuvieron para intentar convencerla, ella simplemente no accedió por lo que la familia dejó de insistir.

Nerea González rompe el silencio sobre el aborto que sufrió con Octavio Ocaña

Luego de haber sido exhibida en televisión nacional por su exsuegra, Nerea recurrió a sus redes sociales para tocar el tema, donde confirmó que pasó por un aborto, no obstante, comentó haber preferido mantener guardado un episodio tan crudo como ese.

“Acaba de hacer público algo que me duele. Me siento humillada, traicionada. Es un tema que si se mantuvo por cuatro años como se mantuvo, pues es por algo, porque era algo personal; algo que teníamos nada más Octavio y yo como decisión, y que vengan a destaparlo así, sin más, sin preguntarme, se me hace de mal gusto”, mencionó en el video que publicó en Instagram.

También, recordó que el no haber hecho pública su situación fue un acuerdo al que llegó con el actor de ‘Vecinos’: “Él sabrá y se lo llevó a la tumba porque los dos decidimos no seguir con eso”.