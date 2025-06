Ángela Aguilar confirmaría infidelidad de Nodal a Cazzu con un video comiendo helado

Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a ser víctimas de especulaciones, luego de que la hija de Pepe Aguilar compartiera un video hablando de su sabor favorito de helado. Aunque a simple vista parece que una cosa no tiene que ver con la otra, dicho helado habría sido la evidencia de la supuesta infidelidad del sonorense a Cazzu, tal como concluyeron usuarios de redes sociales después de una ardua investigación.

En días recientes se viralizó el video que una internauta compartió en TikTok, en el que se muestra a Ángela Aguilar y Christian Nodal paseando en Roma en mayo de 2024, antes de que se confirmara de manera oficial la separación del intérprete de ‘Botella tras botella’ de la rapera argentina. La situación generó revuelo en redes, pues muchos aseguraron que el video confirma que habrían iniciado su romance a espaldas de Cazzu.

¿Ángela Aguilar confirmó haberse metido en la relación de Nodal y Cazzu?

Ahora los rumores aumentan, pues Ángela Aguilar compartió en TikTok un video comiendo helado, al que le colocó la descripción: “¿Cuál es su sabor favorito de helado? A mí me encanta el de Thrifty de algodón de azúcar”.

Parecía algo bastante simple, no obstante usuarios de internet comenzaron su investigación, cayendo en cuenta que el 10 de mayo de 2024, Christian Nodal subió una serie de fotografías en las que incluyó una de un envase del mismo helado que Ángela Aguilar colocó como su favorito. Además, la reacción de ‘me gusta’ de la hija de Pepe Aguilar no pasó desapercibida.

Instagram de Christian Nodal

Cabe destacar, que esta fotografía la subió el originario de Caborca antes de hacer oficial su ruptura con Cazzu, por lo que la tiktoker con usuario @daniellavea aseguró: “Angelita nos está confirmando mediante un video comiéndose un helado que ya tenía sus queveres con Nodal desde antes que anunciara oficialmente su separación con Cazzu. Lo acabo de confirmar con la fuente de los deseos, pero las fechas no mienten”.

“Ángela Aguilar confirmando que es mala persona”, “Ella sabe lo que hace, lo hace con toda la intención”, “Lo hace a propósito, va sacando cositas porque le gusta estar de colgada. Aunque sea por el hate, pero la ven” y “Shakira lo supo por una mermelada, nosotros lo confirmamos por un helado”, son algunos de los comentarios que surgieron al respecto.