Valentina de la Cuesta dio a conocer hace tan solo unos días que tuvo que huir de México por temas relacionados con su seguridad, en medio de la controversia que se generó en redes sociales, la creadora de contenido reapareció en su cuenta de Instagram para compartir la forma en la que ha cambiado su vida.

Hija de Sergio Andrade expone cómo ha cambiado su vida tras huir de México

En medio de la incertidumbre que existe sobre su paradero, Valentina de la Cuesta publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram mientras se preparaba para salir, por lo cual señaló que a pesar de encontrarse lejos de México, intenta ver el lado bueno de las cosas.

“Get ready with me para intentar salir, despejarme un poco, como ya saben estoy en lo que por ahora es mi nuevo hogar, muy muy lejos de casa, pero bueno vamos a intentar verle el lado bueno. La verdad es que quería ir a la playa, donde estoy hace un calor abrazador, pero pues saben que a mí no me importa cuál sea la circunstancia”, explicó.

Durante el video no entró en detalles sobre su situación actual; sin embargo, de manera indirecta dejó en claro que todo paso de manera repentina, por lo cual tuvo que empacar sus cosas sin dar más explicaciones.

Hija de Sergio Andrade reaparece tras huir de México por su seguridad

De manera indirecta, Vale de la Cuesta reapareció a través de una publicación que compartió desde su cuenta de Instagram, señalando que intentará mantener un perfil bajo por motivos de seguridad; sin embargo, seguirá subiendo contenido a suscriptores.

“Por discreción y seguridad personal estaré llevando un perfil más privado entre comillas por lo que en este tiempo intentaré subir cosas únicamente a suscriptores, no es una estrategia pa que se suscriban créanme, solo no quiero dejar de subir cosas y la manera es esa”, comentó.

Hija de Sergio Andrade reaparece (Foto: Instagram)

Ante la publicación, la joven comentó que no se trata de una estrategia, ya que todo es por motivos de seguridad, no obstante, la creadora de contenido no reveló más detalles sobre el tema que la orilló a tener que salir del país.