Los Amigos Invisibles y Proyecto Uno quieren apoderarse del verano con ‘Wiki Wiki’

Han sido parte de la banda sonora de muchas generaciones y, por primera vez, Los Amigos Invisibles y Proyecto Uno se unen para lanzar una colaboración musical.

Nelson Zapata (Proyecto Uno) y Julio Briceño (Los Amigos Invisibles) compartieron detalles de esta nueva “travesura musical”, resultado de una admiración mutua que por fin se transforma en una realidad: grabar un tema juntos.

Los Amigos Invisibles están estrenando su nuevo EP titulado Wiki Wiki, que incluye seis versiones de este ya exitoso tema. El EP es una explosión de ritmos y cuenta con la participación de una de las agrupaciones más recordadas del merengue en Latinoamérica: Proyecto Uno. Con su sabor característico, contagian de alegría y le dan un toque especial a una canción que ya resuena en cada presentación de la banda venezolana.

“El nuevo disco es la excusa, el pretexto para seguir la fiesta. Por eso seguimos haciendo esto: para tener fiesta en nuestra vida y darle fiesta a la gente. Estamos contentos de poder juntarnos por primera vez, después de tantos años de decir ‘vamos a hacer algo juntos’. Hacer esta participación con Proyecto Uno en Wiki Wiki es una de las cosas bonitas, porque la música habló”, compartió Julio Briceño.

Los Amigos Invisibles y Proyecto Uno hacen “Wiki Wiki” una fiesta musical (Foto: Cortesía)

“Más allá de los números, de si tienes seguidores o views, la música fue la que nos unió. No fue ‘habla con mi manager’ o ‘que la disquera lo vea’. Fue: ‘Nelson, mira esta canción’. Y él respondió: ‘Vamos de una. Me encanta’. Tanto así que ya la incluyó en su show en vivo. Es una canción súper pegajosa, creo que a la mayoría le gusta el Wiki Wiki para ponerse freaky. Es ganar y ganar, y sentirnos bien con lo que estamos haciendo”, añadió.

Esa naturalidad se reflejó incluso en el proceso de promoción de la canción.

“Por eso también nos juntamos en esta ronda de entrevistas, que no es nada obligado. Estamos desde temprano, con café y desayuno, porque esto se hace con gusto. Cuando me invitaron, dije: claro que sí, vamos a hacerlo y con mucho gusto”, agregó Briceño.

Una amistad de décadas que se vuelve canción

A finales de los 90, Los Amigos Invisibles y Proyecto Uno ya se cruzaban en fiestas y ensayos.

“Siempre respetándonos, siempre bailándonos”, recordó Nelson de Proyecto Uno.

Hoy, casi 30 años después, ese respeto se transforma en una versión explosiva de Wiki Wiki, inspirada en las minitecas venezolanas, los quinceaños de la Quinta Esmeralda y los sets que marcaron época.

“Proyecto Uno y Los Amigos nunca han parado de hacer música y de presentarse en vivo, que es algo primordial para mantenerse en esta carrera. La música se dio, cada quien grabó desde su casa. La base se mandó a Nelson, muy cercana a ese merengue disco-funk”, explicó Julio.

Los Amigos Invisibles y Proyecto Uno hacen “Wiki Wiki” una fiesta musical (Foto: Cortesía)

Y Nelson Zapata, vocalista de Proyecto Uno, agregó: “Cuando recibí la invitación de Los Amigos fue una alegría. Nos la debíamos desde hace mucho tiempo. Hay química, una amistad por décadas y respeto musical. Cuando escuché la canción, dije: ‘¡Guau, qué bueno!’. Aunque no había una fecha límite, quería grabarla pronto. Justo estaba llevando a mi esposa al salón de belleza, me quedé en el parqueo escuchando la canción, y ahí empecé a escribir. Me llegaron ideas, el coro… y cuando ella salió, ya con el pelo bonito, le dije: ‘¿Puedes creer que escribí parte de la canción mientras te esperaba?’”.

Proyecto Uno y el ADN del House Latino

Briceño no escatimó elogios para sus colegas dominicanos: “Proyecto Uno es esa mezcla del merengue que uno escuchó desde carajito en Venezuela, con sonidos de Nueva York: disco music, mucho house. Por eso se pueden llamar los creadores del House Latino. Tienen esas baterías 808, elementos en vivo del merengue, coros pegajosos del hip hop latino y neoyorquino. Mostraron el juego de los samplers. El de Tiburón, por ejemplo, me voló la cabeza. Fue una muestra de que uno, sin estar conectado, podía mezclar lo latino con lo inglés… El Proyecto Uno fue ese gran ejemplo”.

Zapata devolvió el gesto con admiración por Los Amigos Invisibles: “Para mí, fue amor a primera escuchada. Los conocimos en Caracas, fuimos a un ensayo y el flechazo fue instantáneo. Musicalmente, me enamoré de su mezcla de disco, funk, letras atrevidas… No eran salsa ni merengue ni rock: era otra vaina, algo diferente. Siempre los he respetado por su frescura, por lo sexy de sus letras, por mantener ese gran sonido. Me he comprado todas sus producciones. Cada que sale algo nuevo, digo: ‘me voy a dar un banquete con esto’. Nunca me han decepcionado”.

Los Amigos Invisibles y Proyecto Uno hacen “Wiki Wiki” una fiesta musical (Foto: Cortesía)

Rumbo a los escenarios… ¿México incluido?

La química entre ambas agrupaciones ha sido tan fuerte que ya piensan en una presentación conjunta.

“Hay que escribirle a los promotores. Sería un show muy interesante. Nunca ha pasado una noche de Amigos y Proyecto Uno. Tal vez en algún festival, como Pa’l Norte, pero no algo así”, expresó Briceño.

Y añadió entre risas: “Wiki Wiki es un tema que los dos estamos incluyendo en los shows en vivo porque la gente lo pide, quiere Wiki Wiki y ponerse freaky. Y yo pensé que tú sabías, como dicen ellos”.

Para ambos, la canción ya se perfila como el tema del verano, y esperan que pronto se pueda disfrutar en vivo.

El EP: un viaje musical de fusiones

Wiki Wiki EP nos lleva por un viaje de ritmos y fusiones, con versiones realizadas junto al productor chileno Bruno Borlone, quien aporta una mezcla de funky house que “te volará la cabeza”. También destaca una versión creada con Vazimba, colectivo afrovenezolano que aporta tambores tradicionales que retumban con fuerza caribeña.

Las nuevas versiones se complementan con los recientes lanzamientos originales del tema, además de colaboraciones con Jonaz (Plastilina Mosh) y la prometedora cantante venezolana Mari “La Carajita”.

Además, la banda venezolana continúa su World Tour 2025, con paradas en Estados Unidos, Argentina, Chile, México y una extensa gira por Europa que incluye España, Londres, Alemania, Francia e Irlanda, sumando más de 40 presentaciones confirmadas este año.