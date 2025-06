Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas vuelven a llamar la atención de los usuarios, ya que durante un encuentro con la prensa, la actriz mexicana compartió ciertos aspectos de su matrimonio, destacado al dar su opinión sobre la fidelidad, desatando diversas reacciones, tomando en cuenta la polémica que enfrentó el actor en 2023 por un supuesto beso con su nutrióloga.

Elizabeth Álvarez revive polémica de infidelidad de Jorge Salinas

La pareja se encontraba en un encuentro con la prensa como parte de la promoción de la producción ‘La austeridad de la carne’, por lo cual Elizabeth Álvarez expresó su opinión sobre la fidelidad y la forma en la que una relación monógama puede evolucionar de manera positiva para los involucrados.

“Yo soy fiel. Tengo esa creencia de que el amor puede todo. Cuando tú amas a alguien, estás entregado al mil por ciento… Creo en ese amor monógamo que se fortalece todos los días y que aprendes a amar de diferentes formas y en distintas etapas de tu vida”, explicó.

Por su parte, Jorge Salinas intentó desviar la atención del tema, señalando que no pensaba hablar del tema, por lo cual tanto sus declaraciones como su actitud fueron tomadas un acto de indiferencia a Elizabeth Álvarez, quien se tomó un momento para expresar el amor que tiene por el actor.

“Me quedé sin palabras, mi amor, gracias a ti, qué linda. Venimos a promocionar ‘La austeridad de la carne’… No voy a responder lo que pienso o no pienso. Igual yo no creo que les importe mucho qué piense”, añadió.

Así fue como Jorge Salinas respondió a rumores de una infidelidad

El actor ha sido señalado por una infidelidad desde hace varios días, ya que salieron a la luz fotografías en donde parecía que le daba un beso a quien era su nutrióloga, lo cual levantó sospechas sobre el conflicto que se avecinaba dentro del matrimonio entre Jorge y Elizabeth Álvarez.

A lo largo de la conferencia Jorge se mantuvo calmado y atentó a cada una de las preguntas de los medios, a pesar de que en un momento se le cuestionó de la polémica situación, el actor decidió contestar al final del evento, en donde dijo que sería la única vez que hablaría al respecto para frenar las acusaciones en su contra de una vez por todas.

“Yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amo a Elizabeth” explicó.

Jorge Salinas responde sobre los rumores de infidelidad

El actor de 54 años detalló que la relación que tuvo con la nutrióloga Ana Paula fue únicamente profesional, es decir de paciente a médico, misma que duró al rededor de año y medio por el tratamiento en el que estuvo.

“No tengo nada que decir, la relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio” confesó Jorge Salinas.