Actriz de ‘El Chavo del 8′ expone insinuaciones de Chespirito a pesar de estar casado

En medio de la polémica por la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, una actriz que formó parte del elenco de ‘El Chavo del 8’ confesó que Roberto Gomez Bolaños le hizo insinuaciones a pesar de estar casado con Graciela Fernández e iniciar su romance con Florinda Meza.

La serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por la relación de Florinda Meza y Chespirito, quienes comenzaron su romance cuando el creador de ‘El Chavo del 8’ se encontraba unido en matrimonio con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos, a los que Doña Florinda describió como “defectos” en una entrevista de años atrás.

A esta polémica se le suman las declaraciones de Rosita Bouchot que le daba vida a Paty y reveló en un video que publicó en su cuenta de TikTok que Chespirito llegó a hacerle insinuaciones que rechazó, situación que la obligó a abandonar su papel en ‘El Chavo del 8’ a pesar de la popularidad del personaje.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. Entrevista del 2004 al programa TVN Chile. (Foto: El Universal)

Rosita Bouchot recuerda insinuaciones de Chespirito

Mediante un video que compartió en TikTok, Rosita Bouchot mencionó que en una ocasión, Roberto Gómez Bolaños la llamó a su camerino y le expresó “no sé si te estoy llamando como actriz o como mujer”, situación que la conmocionó, pues el actor era casado y con hijos.

“Sí me puse nerviosa porque pensé ‘¿a qué hora se me va a querer venir encima? ¿a qué hora me va a querer besar? Pero le agradezco mucho que nada más haya sido ese comentario”, aseguró en su video.

Asimismo, confesó que a pesar de que la pretendía, nunca le faltó al respeto: “No me tocó el dedo ni la piel. Ni me abrazó, ni quiso besarme, ni me dijo ‘si quieres seguir en mi programa anda conmigo’. Creo que sí le gustaba, dentro de todo fue muy respetuoso”.