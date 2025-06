Famosa conductora destapa maltratos de parte de Daniel Bisogno: “Fueron años muy duros”

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Odalys Ramírez reveló los maltratos que sufrió a manos de Daniel Bisogno, Ingrid Coronado y Anette Michelle al inicio de su carrera. La conductora confesó que la convivencia con ellos se volvió sumamente difícil, gracias al ambiente tenso y los comentarios pasivos agresivos que lanzaban en su contra.

Odalys Ramírez, reconocida por su trabajo en programas como ‘¡Cuéntamelo Ya!’, ‘Al aire con Paola’ y ‘La Casa de los Famosos México’ expresó las dificultades a las que se enfrentó cuando con tan solo 17 años, saltó del mundo del modelaje a la conducción. Su primera oportunidad en la televisión fue en ‘Tempranito’, donde compartió la cámara con Daniel Bisogno, Ingrid Coronado y Anette Michelle, quienes no la recibieron de la mejor manera.

Odalys Ramírez confiesa malos tratos durante el inicio de su carrera

Odalys Ramírez llegó a ‘Tempranito’ con la imagen de “la chavita guapa” que se encargaría de balancear el elenco, sin que tuviera conocimiento acerca del contexto de la situación. Por esta razón, explicó que sus compañeros en la conducción “no me recibieron muy bien, me hablaban lo necesario. En frente de mi mamá era muy amables, cuando se iba, cuchicheos, miradas”.

“Fueron dos años muy duros. Me sentía muy oprimida”, confesó y reveló los comentarios negativos que tanto Daniel Bisogno, como Ingrid Coronado y Anette Michelle le realizaban: “No fue muy agradable. Entrábamos al aire y me tiraba un comentario despectivo, pasivo agresivo”.

Se limitó a decir más al respecto por el fallecimiento reciente del conductor de ‘Ventaneando’: “Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas”. Y reconoció su trayectoria en la televisión mexicana: “era un comunicador extraordinario”.

Asimismo mencionó que tiempo después logró hacer las paces con Ingrid Coronado: “Ella llegó a limar asperezas conmigo, aunque no de manera directa”; no obstante, destacó que no merecía ese trato: “No merecía que fueran tan duros conmigo. No suelo volver a los lugares donde me tratan mal”.