José María Yazpik y su fascinación por los personajes contradictorios: “Ni héroe ni villano”

En la nueva serie de Netflix Los Gringo Hunters, la narrativa da un giro inesperado: ahora son los mexicanos quienes persiguen y capturan a criminales estadounidenses para regresarlos a su país. Aunque podría sonar a una fantasía de justicia invertida, la historia está basada en hechos reales documentados por The Washington Post, y cuenta con la producción de Ron Howard y Brian Grazer.

Uno de los rostros más visibles de la serie es José María Yazpik, quien interpreta a Meyer Rodríguez, un empresario con intenciones ambiguas que funge como hilo conductor entre capítulos que cambian de caso.

“Me atrajo que no fuera ni héroe ni villano. Es un personaje complejo, como todos los seres humanos. Quiere hacer las cosas bien, pero a veces por incapacidad o simplemente porque la vida es así, termina en contradicciones. Ese tipo de personajes siempre me han gustado”, confesó el actor durante la entrevista.

José María Yazpik y el lado desconocido de la frontera en Gringo Hunters Gringo Hunters. José María Yazpik as Meyer Rodríguez in Gringo Hunters . Cr. Carla Danieli / Netflix ©2025 (Carla Danieli/Netflix)

Tijuana: un personaje más

Para Yazpik, el proyecto fue particularmente especial por haberse filmado en Tijuana, una ciudad con la que guarda una relación profunda y personal. “Fue muy fácil construir al personaje porque me iba acordando de gente que conocí. Conozco a varios Meyer Rodríguez: con los que fui a la escuela, con los que iba al club, con los que vivían en la colonia... Fue un proceso muy natural y divertido”.

La serie no solo le permitió regresar emocionalmente a su tierra, sino también abordar una historia fronteriza desde una perspectiva poco explorada: “Después de vivir tantos años entre Tijuana y San Diego, me sorprendió saber que este grupo policial realmente existía. Me pareció fascinante y necesario mostrarlo. Siempre es atractivo darle la vuelta a la narrativa, sobre todo cuando es real”.

Realidad binacional

Aunque Los Gringo Hunters se mueve en una atmósfera de tensión y crimen, Yazpik admite que su propia experiencia viviendo en la frontera le permite ver la historia desde un ángulo distinto.

“Tijuana y San Diego son una sola zona cultural. En San Diego no se puede pensar sin Tijuana y viceversa. Se vive en relativa seguridad y estamos entretejidos culturalmente. Me cuesta trabajo entender esa visión violenta que a veces se muestra en otras partes de Estados Unidos, porque yo viví otra realidad: la de la cooperación, la de lo necesario que somos unos para otros”.

Anécdotas de rodaje

Como ocurre en toda producción que se filma en locaciones reales, las anécdotas no faltaron. José María Yazpik recordó con humor una en particular: “Johanna Murillo, que interpreta a mi esposa, dio positivo a COVID. Estábamos todos en la casa, y varios también nos contagiamos, pero yo no salía positivo en las pruebas. Entonces comenzó el rumor de que fingí tener COVID para no ir a grabar... ya sabes, cosas que pasan”.

Nuevos caminos: ciencia ficción y comedia romántica

Además de Los Gringo Hunters, José María Yazpik se prepara para dos nuevos proyectos: Futuro desierto, una serie que se estrenará en Netflix en 2026, y la comedia independiente You’re Dating a Narcissist!, donde comparte pantalla con Marisa Tomei.

“La serie aborda el tema de la inteligencia artificial, y me emociona muchísimo. Y la película con Marisa fue una experiencia muy linda. Es una producción pequeña, independiente, pero con mucha alma. Además, soy fan de ella desde siempre”, comentó.

Con esta agenda llena de personajes y géneros contrastantes, Yazpik demuestra que se siente cómodo en la ambigüedad, en la contradicción y en los territorios donde las certezas no existen. Y eso, precisamente, es lo que vuelve tan humano a su Meyer Rodríguez.

La primera temporada de Los Gringo Hunters ya está disponible en la plataforma de Netflix.