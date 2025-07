Tania Rincón rompe el silencio sobre estafa del Escorpión Dorado y el Werever: “No se vale”

Tania Rincón contó su versión de los hechos respecto al supuesto fraude millonario del que fue víctima a manos de el Escorpión Dorado y Werevertumorro mientras era presidenta del equipo de la Queens League, Peluche Caligari. Todo esto en medio de un contexto de escándalos protagonizados por Alex Montiel, quien estaría en proceso de separación de su esposa debido a una infidelidad.

Invitada por los hermanos Montiel en 2024, Tania Rincón se proclamó como la primera presidenta de un equipo de la Queens League. De esta manera, la conductora de ‘Hoy’ logró llevar al equipo al triunfo, sin embargo, ni Alex ni Gabo Montiel habrían recompensado su trabajo, ni su inversión económica para el equipo femenil Peluche Caligari.

Según lo revelado por Inés Moreno en su canal de Youtube ‘inesmorenotv’, una fuente se acercó a ella para contarle la realidad cerca de la colaboración de Tania Rincón con los hermanos Montiel: “Esta persona que me cuenta, formaba parte de este grupo de chicas, y parece que Tania Rincón invirtió casi un millón de pesos en esto, al ser presidenta. Hay que invertirle para buscar patrocinios, comprar camisetas, pagar a todo el mundo y luego se recogen las ganancias mismas que nunca vio Tania Rincón”.

“La defraudaron, se quedó colgada, sin casi su millón de pesos que invirtió, pero ella no dijo nada. Al final fueron campeonas, sin embargo, en el torneo ya quedaron quemadísimos ellos (...) Como una dama, ella no habló y se resignó a perder ese dinero”, aseguró Inés Moreno.

¿Qué dijo Tania Rincón al respecto?

Por medio de sus historias de Instagram, Tania Rincón decidió romper el silencio, y frente a sus más de 4.1 millones de seguidores, reveló la realidad sobre su participación en Peluche Caligari: “Que me estafaron por un millón de pesos… eso es completamente falso”.

“En su momento y a través de mis redes sociales les di a conocer con mucha tristeza que me fui de la Queens League por un tema personal, porque evidentemente esto es un negocio y a mí no me estaba redituando. Tenía muchas actividades por fuera, mucho trabajo y ese puesto de presidenta requiere y demanda mucho tiempo de calidad, es un compromiso muy importante”, continuó.

Asimismo reiteró que “en ningún momento ellos me robaron o me estafaron, eso es completamente falso” y pidió respeto para Alex Montiel, quien está pasando una situación difícil: “Alex está pasando por un momento complicado y no se vale que quieran echarle más leña al fuego”.