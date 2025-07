¿Daniel Bisogno tendrá su propia bioserie? Su hermano busca el registro de su nombre

Luego del escándalo por la disputa de la herencia de Daniel Bisogno, se dio a conocer que su hermano Alex Bisogno estaría buscando quién tiene el registro de su nombre con la intención de evitar que se haga un mal uso. Además, el registro del nombre podría servir para crear una bioserie o un documental.

Daniel Bisogno falleció a los 51 años el 20 de febrero de 2025 tras complicaciones en su estado de salud a raíz de un trasplante de hígado que se realizó meses atrás y del que nunca se pudo recuperar. Además de dejar un vacío en la industria del entretenimiento en México, generó una disputa legal entre sus familiares, ya que no dejó un testamento.

¿Quién tiene el registro del nombre de Daniel Bisogno?

Una fuente cercana a la familia Bisogno reveló a TVNotas: “Sé que Alex busca saber quién tiene los derechos del nombre de su hermano. Si dejó un papel o algo estipulado. Si le pertenecen a su sobrina, quien es heredera de todo o quién más lo puede tener. No lo busca para hacer una serie o un documental o algo así, quiere saber si él puede solicitarlo o si el propio Daniel le designó a alguien ese derecho, y él respetará la voluntad de su hermano”.

“De hecho la concesión de nombre la otorgaron apenas en marzo pasado. No tiene mucho. Nos guste o no, el nombre de Daniel Bisogno pesa en el medio artístico y vale mucho dinero. Entonces, Alex cree que él debería tener el control de su nombre, para que no se haga un mal uso. Cabe aclarar que si Daniel dejó estipulado a quién se le daba ese derecho, como te decía, Alex respetará esa decisión sea quién sea”, aseguró.

La fuente destacó que una vez con el registro del nombre, la familia podría iniciar la producción de una bioserie o un documental sobre el Muñeco: “Con el nombre registrado podrían hacer una serie o documental, lo que sea que pueda ser vendible, por eso busca quién tiene ese derecho. Quiere saber si hay un papel firmado donde designe a quién se lo dejó o si entra en la sucesión testamentaria que están haciendo”.