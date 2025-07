Filtran video de Claudia Mollinedo llorando tras ser despedida de Imagen Televisión; ¿fue por la polémica?

Claudia Mollinedo se convirtió en tendencia en los últimos días luego de que intentara viralizar a un restaurante en Polanco que se negó a atenderla a ella y un grupo de amigas, después de las 1:00 hrs.

En su video la periodista intenta evidenciar al lugar diciendo que habían pagado una cuenta de $25 mil pesos y que las habían sacado a la calle porque iban a cerrar.

Incluso muestran el rostro de los trabajadores que confirma que tienen que respetar el horario.

Imagen Televisión también despidió a Claudia Mollinedo

Luego de la polémica una de las mujeres fue identificada como Claudia Mollineda, periodista y conductora que perteneció a las filas de Imagen Televisión.

En las redes se ha viralizado el momento en que Claudia de despide al aire, sin embargo dicho momento corresponde al pasado mes de octubre cuando salió del aire del noticiero de Ciro Gómez Leyva, quien se mudó a vivir a España.

Y aunque la emisión no es reciente, se encuentra siendo comentada con mensajes irónicos como: “No me puedo ir” aunque cierren a la 1:00 en el restaurante y "no me gusta esta persona, ahora es rubia?"

Claudia Mollinedo se disculpa por el escándalo del restaurante en Polanco

Tras el impacto que causó la noticia de Lady Polanco, la mujer salió este lunes en redes sociales a disculparse por el video y para decir que se haría responsable de sus acciones.

Además se dio a conocer que fue despedida de su trabajo.