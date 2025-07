Presunta amante de Nodal expone mensajes de Ángela Aguilar: “No te sientas importante”

El nombre de Ángela Aguilar vuelve a ser objeto de polémica, esta vez porque la supuesta amante de Christian Nodal reveló los mensajes que recibe de la cantante, en los que le asegura que el sonorense sería incapaz de dejar a su esposa para irse con otra persona.

A un año de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, la pareja se enfrenta a un nuevo escándalo, pues una chica llamada Iveeth que en el pasado ya ha sido señalada por ser la tercera en discordia entre los cantantes, exhibió los mensajes que le envía la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar Imagen de Instagram: @angela_aguilar_

Ángela Aguilar se enfrenta a la supuesta amante de su esposo

En un video rescatado por Javier Ceriani en su canal de Youtube, se muestra a Iveeth enviando un contundente mensaje a quien sería su rival de amores, es decir, Ángela Aguilar: “Este video lo hago con la única intención de decirle a la señora González que me supere, que me deje tranquila, yo estoy en mis cosas. No todo lo que subo es indirecta para ella, porque ni la topo. Su vida no me interesa”.

Asimismo Iveeth menciona: “Estoy cansada de que me esté respondiendo las historias pensando que todo es para ella”; y muestra algunos de los mensajes que ha recibido de la intérprete de ‘Qué Agonía’: