Conductores de ‘Ventaneando’ defienden a Lady Racista: “Gente sin quehacer”

Luego del escándalo de Lady Racista, personas esperaron fuera de su audiencia para lanzarle objetos e insultarla. Por esta razón, los conductores de ‘Ventaneando’ se pronunciaron al respecto, condenando las acciones de quienes agredieron a Ximena Pichel.

Hace algunas semanas, un video en la que la conocida como ‘Lady Racista’ hace insultos discriminatorios y arremete en contra de un policía tras reprenderla por no pagar el parquímetro. Esta mujer de origen argentino fue identificada como Ximena Pichel y debido a sus acciones, ahora se enfrenta a un proceso legal.

Ximena Pichel recientemente fue vinculada a proceso por el delito de discriminación. Debido a la sanción dispuesta por las autoridades, la originaria de Argentina ahora deberá recibir atención psicológica y deberá ofrecer una disculpa pública al servidor público que ofendió; asimismo, tendrá que brindar servicio al estado y no podrá volver al lugar en el que agredió al policía.

Conductores de ‘Ventaneando’ condenan agresiones en contra de Lady Racista

Durante la transmisión más reciente de ‘Ventaneando’, se retomó el tema de la vinculación a proceso de la apodada Lady Racista, por lo que Mónica Castañeda dio su opinión: “El día de ayer tuvo una audiencia nueva la señora Ximena Pichel, conocida en redes sociales como Lady Racista. Otra vez una cantidad de gente sin quehacer se dedicó a agredirla y a lanzar consignas en contra de ella. Los policías tienen que vigilar que la gente se comporte, porque no se sabe comportar”.

“No estamos de acuerdo con lo que hizo esta señora, pero mucho menos con estas agresividades en contra de ella”, agregó Pedrito Sola, y Mónica Castañeda lo complementó: “Estas agresiones también se deberían penar, también es discriminación”.

Por su lado Pati Chapoy comentó: “Y por qué no van hacia los edificios de las autoridades y hablan y reclaman todo lo que están viviendo”. Y su compañera en la conducción destacó: “Esto no quiere decir que estamos del Lado de Ximena Pichel, porque luego la gente se confunde, no, no estamos de acuerdo y lo hizo fatal, pero esto tampoco está bien”.

Como conclusión del tema, Pati Chapoy sentenció: “Y todos ellos que vayan a hacer otra cosa, menos eso”.