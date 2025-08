Billy Idol tocará en la casa de los Diablos: arranca la nueva era del estadio para conciertos

Billy Idol regresará a la CDMX con su gira It’s a Nice Day To… Tour Again!

El rugido del punk vuelve a la capital. Billy Idol, uno de los íconos más emblemáticos del rock, se alista para regresar a Ciudad de México como parte de su gira mundial It’s a Nice Day To… Tour Again!, en lo que marcará su primera presentación en la capital desde 2024.

A sus 68 años, Billy Idol sigue demostrando que su energía y rebeldía no se agotan. Este año lanzó el álbum Dream Into It bajo el sello Dark Horse Records, el cual incluye el exitoso sencillo 77 (feat. Avril Lavigne) y logró posicionarse en el Top 10 de las listas de ventas en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania.

Además de su nuevo trabajo musical, Idol protagoniza el impactante documental Billy Idol Should Be Dead, dirigido por Jonas Åkerlund (ganador de tres premios Grammy), el cual fue estrenado en el Festival de Cine de Tribeca. La cinta revela, a través de material inédito, su transformación de ícono punk a figura inmortal del rock ‘n’ roll, abordando sus excesos, caídas y reinvenciones.

De Generation X a la eternidad

Desde sus inicios con Generation X en los años 70, hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la era MTV, Billy Idol ha sabido fusionar el espíritu crudo del punk con la estética grandilocuente del rock. Canciones como White Wedding, Dancing with Myself y Rebel Yell se convirtieron en himnos de toda una generación.

En 2023, Idol celebró el 40 aniversario del álbum Rebel Yell con una edición expandida y se presentó en el Salón de la Fama del Rock & Roll durante la ceremonia de inducción de Ozzy Osbourne, acompañado por artistas como Jack Black, Jelly Roll y Maynard James Keenan.

Vinilos, reediciones y legado

Para agosto de 2025, el músico lanzará nuevas ediciones en vinilo de tres de sus obras clave: Charmed Life, Whiplash Smile y el EP Don’t Stop, todas a través de Capitol/UMe. Estas reediciones llegan en versiones estándar y limitadas de colección, en colores como lavanda, mandarina y amarillo limón.

Durante los últimos años, Idol ha mantenido una agenda activa de giras internacionales y ha presentado los EPs The Roadside (2021) y The Cage (2022), reafirmando su estatus como una figura que se renueva sin perder su esencia.

Nuevo venue para conciertos: programa

Con este anuncio, el Estadio Alfredo Harp Helú —inaugurado en 2019 como casa de los Diablos Rojos del México— se consolida como una nueva alternativa para conciertos masivos en la Ciudad de México. Artistas como Avenged (11 de octubre) y Los Auténticos Decadentes (7 de noviembre) serán los primeros es pisar este espacio, y ahora Billy Idol se suma a la lista.

¿Cuándo es el concierto y la preventa?

30 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.

La Preventa Banamex será el próximo 7 de agosto a las 11:00 horas. o bien, adquiere tus boletos en la Venta General el 8 de agosto a través de www.ticketmaster.com.mx o en la taquilla del inmueble. Información adicional y boletos disponibles en billyidol.net/tour.