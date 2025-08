¿Murió Céline Dion? Su familia confirmaría su fallecimiento a los 57 años

Fanáticos de la música de todo el mundo encendieron las alarmas luego del reporte de la supuesta muerte de Céline Dion, la famosa intérprete del tema principal de Titanic ‘My heart will go on’. A través de redes sociales comenzó a circular la noticia, donde incluso se aseguró que la familia de la cantante confirmó dicha información.

A través de Facebook, la página con el nombre ‘Who Remembers?’ compartió una imagen de Céline Dion en blanco y negro, en la que se muestra su año de nacimiento, es decir 1968 y el año de su supuesto fallecimiento, que sería 2025. A esta imagen se le colocó la descripción: “Hace 30 minutos la familia anunció entre lágrimas la triste noticia del adiós a la legendaria Celine Dion”.

Hasta el momento, dicha publicación fue compartida 580 veces y alcanzó las dos mil 646 reacciones, por lo que rápidamente se esparció en internet, generando incertidumbre y preocupación entre los fanáticos de la cantante y provocó que el rumor se hiciera más grande.

Noticia sobre la supuesta muerte de Céline Dion

¿Céline Dion murió en verdad?

A pesar de las especulaciones que surgieron tras dicha publicación, no hay fuentes oficiales que confirmen el deceso de la intérprete, pues ni su familia, ni sus allegados han dado a conocer información al respecto, por lo que se intuye que se trata de una noticia falsa más rondando por el internet.

“¿Ella sabe que murió?”, “No murió, relájense”, “Esta es la sexta vez en la semana que murió hace 30 minutos”, “Céline debe tener las vidas de un gato”, “Cada año esta mujer se muere” y “¿Está invitada a su funeral?”, son algunos de los comentarios que surgieron a raíz del rumor.

Cabe destacar, que la última publicación en Instagram de Céline Dion ocurrió hace 23 horas. En esta la cantante recuerda cómo se veía en 2017. Este post delataría que la originaria de Canadá se encuentra bien y sin complicaciones.