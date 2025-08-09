Facundo desaparece por una hora de LCDLFM: ¿Salió a recibir instrucciones?

Usuarios de redes sociales se dieron cuenta de un comportamiento sospechoso dentro de ‘La Casa de los Famosos’, pues afirmaron que Facundo no estuvo presente por una hora en el reality, lo que generó especulaciones acerca de la posibilidad de que el comediante esté recibiendo instrucciones por parte de la producción.

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ apenas está por concluir su segunda semana al aire, no obstante, ya se han creado diversas polémicas alrededor de los habitantes, de tal manera que una gran cantidad de televidentes ya tienen un favorito para ganar la competencia y llevarse el premio millonario.

Asimismo, muchos rumores y especulaciones han surgido respecto a las dinámicas entre los participantes del reality y la producción, pues afirman que hay protegidos, quienes reciben información para mejorar su desempeño en La Casa y conseguir el cariño del público, quienes son los encargados de decidir quién se queda y quién abandona el programa.

¿Facundo salió de La Casa?

De esta manera, se exhibió a Facundo por desaparecer de ‘La Casa de los Famosos México’, pues sus compañeros de habitación no lo encontraron en ningún lado luego de buscarlo en cada uno de los cuartos de la casa, por lo que incluso concluyeron que pudo haberse quedado dormido en el cuarto Noche.

Además, la situación levantó aún más sospechas cuando al regresar a su cuarto, sus compañeros le preguntaron dónde estaba, a lo que él pidió que dejaran de hacerle ese tipo de preguntas.

La situación generó un sinfín de especulaciones, pues internautas dejaron comentarios como: “De seguro fue a que la producción le diera instrucciones, hay que ver si cambia de actitud durante el día”, “Facundo es el infiltrado de la Jefa para acarrear LCDLFM”, “De seguro la producción le pasó instrucciones, que afuera están quedando como Tierra 2.0”, “Facundo y Ninel han desaparecido varias veces ya” y “Lo están regañando, veremos su actuar el día de hoy”.