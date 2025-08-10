Lo que revela Ana María Orozco sobre Betty la fea, la historia continúa 2: ¿cuándo se estrena?

Por qué Betty la fea sigue siendo la reina de la TV en Latinoamérica

La actriz colombiana, Ana María Orozco, habló con Publimetro sobre el regreso de la icónica historia y el peso cultural del personaje en Latinoamérica.

Betty la fea, la historia continúa está inspirada en la telenovela de Fernando Gaitán Yo soy Betty, la fea —una de las más vistas en la historia de la televisión y cuyas repeticiones han triunfado en plataformas de streaming y canales de todo el mundo—, que está por estrenar la segunda temporada.

Por qué Betty la fea sigue siendo la reina de la TV en Latinoamérica (Foto: Prime Video)

Tras más de dos décadas del fenómeno original, Beatriz Pinzón y Armando Mendoza están de regreso. En esta nueva etapa, Betty intenta reconstruir la relación con su hija Mila, enfrenta la caída de la empresa familiar y replantea las decisiones que marcaron su vida hace 20 años.

La actriz mantiene un vínculo profundo con Beatriz Pinzón Solano.

“En este caso con Betty, también aportarle mucho de lo que puedo en este momento, a esta altura de mi vida. Habiendo pasado tantos años… Si hubiéramos hecho a Betty hace diez años, me parece que no sería tan interesante como ahora, a la edad que tenemos las dos. Me parece muy lindo ver cómo está una mujer en esta etapa de su vida”, explicó.

Por qué Betty la fea sigue siendo la reina de la TV en Latinoamérica (Foto: Prime Video)

Sobre si guarda a Betty la fea en un lugar especial, respondió con humor.

“No está guardada, porque está ahí presente, me acompaña, sigue vigente. Es una gran compañera, no guardada. Imposible”.

La colombiana está consciente de la influencia del personaje en el público, ante eso envía un mensaje especial.

“Gracias siempre por todo el cariño. Estuve varios años visitando México con la telenovela y la serie, donde recibí un recibimiento muy conmovedor. Así que gracias, les mando un saludo enorme y gracias por seguir a Betty”.

Para añadir, “Betty la fea no solo es un producto televisivo; es un fenómeno cultural que rompió barreras lingüísticas y sociales, y que, dos décadas después, mantiene viva la conversación sobre identidad, amor propio y resiliencia".

Más allá de Betty la fea, la artistas tiene un año lleno de proyectos.

“Estamos con una obra de teatro que se llama El árbol más hermoso del mundo, con Salvador del Solar. Voy a hacer una serie que todavía no puedo adelantar y a filmar una película el próximo semestre. También estamos desarrollando un proyecto personal de cine. Así que, ocupada y con ganas de hacer muchas cosas”, explicó Ana María Orozco.

Ana María Orozco charló con Publimetro sobre el estreno de la segunda temporada de Betty, la fea y su relación actual con el personaje (Foto: Gabriela Acosta)

“Uno sigue su camino, su búsqueda como artista, como actriz; siempre estamos en eso. Por suerte, eso siempre me inspira y me motiva: estar pensando en nuevos personajes y en cosas que pueda contar. Ahora también puedo hacer proyectos personales, propios, cuando se puede. Tratar de elegir un poco eso”, señaló.

Lo que veremos en la nueva temporada

La actriz adelantó que los nuevos capítulos traerán sorpresas.

“Van a ver una faceta nueva de Betty, y también vienen personajes que me emociona mucho ver. Hay reencuentros muy lindos”.

Esta segunda temporada retoma justo donde terminó la anterior: Betty intenta reconstruir la relación con su hija Mila mientras lidia con la distancia emocional con Armando. Nuevos secretos saldrán a la luz, incluida la inesperada noticia del embarazo de alguien cercano, lo que pondrá a prueba la estabilidad de todo lo que creía bajo control.

Por qué Betty la fea sigue siendo la reina de la TV en Latinoamérica (Foto: Prime Video)

Por qué Betty la fea sigue siendo la reina de la TV en Latinoamérica (Foto: Prime Video)





Por qué Betty la fea sigue siendo la reina de la TV en Latinoamérica (Foto: Prime Video)

Betty la fea: El fenómeno que cambió la televisión

Año de estreno: 1999 en RCN Televisión (Colombia).

Alcance global: Transmitida en más de 180 países.

Idiomas: Doblada a más de 25 idiomas y adaptada en más de 20 versiones internacionales, incluyendo Ugly Betty en EE. UU. y Yo soy Bea en España.

Récord Guinness: Reconocida en 2010 como la telenovela más exitosa de la historia.

Éxito en streaming: Sigue liderando rankings en plataformas como Netflix y Prime Video, incluso más de 20 años después de su estreno.

Impacto cultural: Generó conversaciones sobre estereotipos de belleza, inclusión y empoderamiento femenino, marcando a varias generaciones.

Adaptaciones teatrales: La historia ha sido llevada a escenarios en Colombia, México y otros países, siempre con gran respuesta del público.

¿Cuándo se estrena Betty la fea, la historia continúa?

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, junto a gran parte del elenco original, llegarán con la segunda temporada que se desarrollará a lo largo de 10 episodios, estrenando dos episodios por semana, a partir del 15 de agosto por Prime Video.