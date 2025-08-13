Shakira sigue triunfando a través de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, misma que tras el éxito que obtuvo en México, está de regreso para presentarse en algunos de los escenarios más importantes de nuestro país.
La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira trasciende el ámbito musical para consolidarse como un fenómeno cultural y un símbolo de empoderamiento femenino, ya que a través de su propuesta, la artista colombiana ha inspirado a miles de sus fanáticos a nivel internacional, logrando reafirmar su lugar dentro de la industria.
Como parte de su presentación en Tijuana, la intérprete de “Estoy aquí” agregó algunas canciones a su setlist como parte de las recomendaciones de sus fanáticos, por lo cual aquí te compartimos los cambios que podría presentar para sus próximos conciertos en México.
¿Cuál es el nuevo setlist de Shakira para su gira por México?
- La Fuerte
- Girl Like Me
- Las de la Intuición
- Estoy Aquí
- Empire/Inevitable
- Te Felicito/TQG
- Don’t Bother
- Acróstico
- Copa Vacía
- La Bicicleta
- La Tortura
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Monotonía
- Addicted To You
- Loca
- Soltera
- Si te vas
- Última
- Ojos Así
- Pies Descalzos, Sueños Blancos
- Antología
- Día de enero
- Ciega, sordomuda/ El Jefe
- Whenever, Wherever
- Waka Waka (This Time for Africa)
- She Wolf
- Bzrp Music Sessions, Vol. 53
Nuevas fechas de Shakira en el Estadio GNP Seguros
- 26 de agosto de 2025 - Estadio GNP Seguros, CDMX
- 27 de agosto de 2025 - Estadio GNP Seguros, CDMX
- 29 de agosto de 2025 - Estadio GNP Seguros, CDMX
- 30 de agosto de 2025 - Estadio GNP Seguros, CDMX
- 18 de septiembre de 2025 - Estadio GNP Seguros, CDMX