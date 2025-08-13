Exponen la razón por la que Facundo “desaparece” de LCDLFM: “Necesito ciertos vicios”

Facundo fue expuesto por desaparecer de cámaras en ‘La Casa de los Famosos México’, pues incluso sus compañeros de cuarto lo buscaron en cada rincón de La Casa sin éxito. Muchas especulaciones surgieron al respecto, pues hubo quienes aseguraron que salió a recibir instrucciones de parte de la producción; no obstante, Javier Ceriani reveló la realidad detrás de la desaparición del comediante, situación relacionada al consumo de sustancias ilegales.

Hace unos días, se exhibió a Facundo por desaparecer de ‘La Casa de los Famosos México’, pues sus compañeros de habitación no lo encontraron en ningún lado luego de buscarlo en cada uno de los cuartos de la casa, por lo que incluso concluyeron que pudo haberse quedado dormido en el cuarto Noche. Lo ocurrido levantó aún más sospechas cuando al regresar a su cuarto, sus compañeros le preguntaron dónde estaba, a lo que él pidió que dejaran de hacerle ese tipo de preguntas.

Los hechos generaron un sinfín de especulaciones, pues internautas dejaron comentarios como: “De seguro fue a que la producción le diera instrucciones, hay que ver si cambia de actitud durante el día”, “Facundo es el infiltrado de la Jefa para acarrear LCDLFM”, “De seguro la producción le pasó instrucciones, que afuera están quedando como Tierra 2.0”, “Facundo y Ninel han desaparecido varias veces ya” y “Lo están regañando, veremos su actuar el día de hoy”.

¿Cuál es la verdadera razón de la desaparición de Facundo?

Javier Ceriani explicó en un video publicado en su canal de Youtube que Facundo exigió una cláusula en su contrato para poder consumir sustancias dentro de La Casa: “A Facundo habría que calmarlo y él por contrato habría dicho ‘yo necesito ciertos vicios, porque si no, no entro’”.

Fue así que el comunicador reveló que en el confesionario hay un pasadizo secreto: “El confesionario tiene una puerta mágica, que desapareces como un mago hay una puertita al patio exterior y le dieron a Facundo para que se calme”.

Asimismo, confesó que no es la primera vez que un participante del reality goza de estos privilegios: “Está por contrato que se lo tienen que dar, porque si no, no entraba. Como se los dieron a muchos en otras Casas de los Famosos, a Facundo le dieron un patio chiquito escondido por atrás”.

“Lo pusieron a fumar hierba verde, marihuana”, aseguró. “Le dejaron unos 45 minutos más después de fumar para que se le vaya el efecto y no entre tan drogado”.