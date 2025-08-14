Alexis Ayala es expuesto por golpear su expareja: “La vi muy vulnerable, llorando”

En medio de su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, se revivió una polémica protagonizada por Alexis Ayala, pues Pepe Suárez, aseguró que el actor golpeaba a su exesposa, la también actriz, Karla Álvarez. Durante su relato, Pepe Suárez reveló detalles acerca de lo que se vivió en ese entonces.

Alexis Ayala mantuvo una relación fugaz, pero intensa con Karla Álvarez. En la década de los 90, ambos se coronaron como una de las parejas más populares de la televisión mexicana. De esta manera, los actores se casaron en 1994, sin embargo, solo duraron ocho meses como un matrimonio, ya que en agosto de 1995, decidieron tomar caminos separados.

Karla Álvarez falleció en el año 2013 y Alexis Ayala explicó en su momento las razones que los llevaron a la ruptura: “El error de nosotros fue llevar la pareja a donde no debía ir, nos gustábamos, nos llevábamos bien y tal vez, pudo ser una relación que durara un par de meses o unas cuantas saliditas, pero no para casarnos”.

Pepe Suárez exhibe a Alexis Ayala por golpear a Karla Álvarez

Durante un episodio del podcast de René Franco, Pepe Suárez reveló lo que Karla Álvarez, quien también fue su pareja, le reveló: “Diría ‘supuesta y alegadamente, pero no, porque lo viví en carne propia y ella me lo contó”.

“No era el México actual donde podías levantar la voz, pero en esa época sí fue muy sonado que Karla Álvarez había sido golpeada por su marido y por eso se divorciaron. Que haya cambiado, es otra cosa”, confesó. “Ella me lo platicó a mí. Yo no viví esa experiencia, ni en el momento que ocurrió yo estaba ahí y habían pasado ya varios años de que habían estado casados y separados”.

Asimismo, pidió disculpas a Alexis Ayala por las implicaciones que su confesión pudiera tener en LCDLFM: “La vi muy vulnerable, llorando. La verdad eso fue todo, si eso va a causar una controversia le tendré que ofrecer disculpas y muy sinceras a Alexis, porque evidentemente han pasado muchos años y evidentemente Alexis es otra persona, no somos lo mismos de esa época”.