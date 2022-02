Richard Hernández: De banquero a “reptil sin género”

El hombre quien actualmente se identifica como reptil en algún momento fue el vicepresidente bancario de una gran institución financiera, pero de un día para otro comenzó a cambiar el rumbo de su vida pues ha gastado cientos de dólares en puras modificaciones.

Richard Hernández cambió su nombre para poder ser la versión de persona que quería y por esto ahora te contamos su historia, su nombre y lo que ha hecho hasta el momento.

Tiamat Legion Medusa, como se llama actualmente, ha contado cuál ha sido su proceso para convertirse en reptil y asegura ha gastado 60 mil dólares en modificaciones corporales, castración, extracción de oreja, división de lengua e implantes de cuernos.

El hombre comentó que quiere una extracción de pene, extracción de dientes y otros tatuajes para poder transformarse de humano a reptil.

“En mi vida pasada como hombre, fui vicepresidente bancario en una de las instituciones financieras más grandes del país. Quiero que la gente sepa que las personas modificadas son tan inteligentes, amables, amorosas y buenas como cualquier otra persona. El hecho de que me hayan quitado las orejas no significa que mi cerebro simplemente se haya salido y que solo sea un idiota”, indicó el ex banquero.

También Tiamat, contó que sobrevivió al abuso infantil, autolesiones, vive con VIH y mucho tiempo tuvo que luchar por comportarse como un niño pues desde los 11 años elle sabía que era gay y tuvo que restringirse a dar a conocer que quería ser una niña.

El hombre-reptil aseguró que empezó a modificarse porque sentía que estaba en una carrera con el tiempo, pues cuando le diagnosticaron VIH automáticamente pensó que era su sentencia de muerte.

Finalmente, dijo que actualmente está en una remodelación de nariz inspirada en Voldemort, con uno que otro diente afilado, el blanco de sus ojos teñido de verde y la lengua por la mitad para parecer serpiente.

